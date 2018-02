Samsung S9 – lekked ja mida oodata – Video Täna kell 19:30

Samsung Galaxy S9 avalikustatakse Täna õhtul Barcelonas, Eesti aja järgi kell 19:30. (Lingid videole all)

Lubadused on suured: Täielikult uuendatud kaamera, jõudlus pea samal tasemel mis Iphone X.

Lisaks lekkis ka, tõenäoliselt näpuka tõttu, S9 reklaamklipp, mida õhtul näidatakse.

Ei ole selge, kas turundustrikina või teadlikult lekkis Samsung Galaxy S9 reklaamklipp.

Üsna kiiresti korjati see taas maha, kuid selleks ajaks olid koopiad tehtud ning avaldatud mitmes allikas.



Multitasking ja uus DEX pad.

Arvustasime DeX dokki. Tore idee aga suht mõttetu. Dex pad peaks tegema S9-st ja paistab et ka tagasiulatuvalt S8-st touchpadi ja väikese klaviatuuri.

Samuti oli rakenduste tugi üsna kesine. Reklaamis kuvatakse rakendusi üle suure ekraani.

Kas see eeledab ka rakenduste tootja poolt mingit tuge või mitte, näitab aeg.

Uuendused kaameras.

Muutuva avaga kaamera. AR (augmenteeritud reaalsus) valmidus. Kui virtuaalne reaalsus on täielikult reaalsusest välja lõikav siis augmenteeritud reaalsus liidab kokku selle mis on päris ning mis ei ole. Näiteks vaatad kaamerast tühja korterit ning sinna kuvatakse erinev mööbel.

Lisaks on eelnevalt olnud juttu ka suurendatud võimekusest pimedas ning 1000kaadrit sekundis aegluup.

Bixby Reaalajas tõlkimine – Piiratud keeltega jne. Google translate teeb samast trikki. Kuid Bixby ei olnud just kuigi hea teksti ära tundja piltidelt. Näis kui hästi realiseeritud.

Säilinud veekindlus ning suurendatud turvalisus.

Samsung Knox biomeetria teeb ligipääsu lihtsaks ning võimaldab eraldada isiklikud andmed ärisaladustest.

Arvestades et tihti lepingutes ärisaladuste levitamise eest miljonites trahvid, pole paha lüke.

Suurendatud fookus äri ja korporatiivkasutuseks.

Palju neist teenustest Eestis või Balti regioonis pakutakse, ei tea.

Nu arvestades et Saksa versioonid on meie S8 uuendustest kaks versiooni ees, luban olla skeptiline.

Lihtsam keskseadmetest kohandada, hallata, turvaseadeid ja tarkvara uuendada.

Pakutakse ka 24/7 tehnilist tuge, kuid kahtlen et seda Eestis tehakse. Näis.

Lisaks pikendatud garantii ning uuendused kuni 4 aastat.

Arvestades et Android 8 ja projekt Treble on sarnase põhimõttega, on raske öelda, kui palju Samsung asjaga seotud on. Knox-i ja enda rakenduste puhul ilmselt on.

Live Stream alates kella 19:30

Kõik mis siiani oled näinud on spekulatsioonid ja lekked.

Kell 19:30 (18:30 CET Barcelonas) on ametlik avalikustamine ning siis ilmub all olevasse youtube aknasse pilt. Saadaval ka 360° pildina kui sul olemas näiteks A8, S8, S7 vms ning kokku sobiv VR koplekt.

Kui ei tööta, siis Backup link - https://www.youtube. com/watch?v=1PAbaefH1Hg

360 Kraadi video

Kui ei tööta siis 360° video backup link https://www.youtube. com/watch?v=eZAzKNXInG