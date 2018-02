Samsung Galaxy S9 - Esmamuljed

Peale kõiki neid lekkeid ja spekulatsioone: Galaxy S9 on siin ning esmasel vaatlusel on tegu rafineeritud S8.

Väga palju muutunud ei ole ning esimesel küljel visuaalselt mingeid erinevusi raske leida.

Tagumisel küljel on sõrmejäljelugeja muutnud asukohta ja liikunud kaamera alla, mis on kindlasti mugavam kui enne.

Muus osas on kõik sama: ekraani suurus, ip68, juhtmevaba laadimine, kõrvaklapipesa, nuppude asukohad.

Lisandunud on värve ning kokku on saada s9 neljas toonis: must, titaaniumhall, corallsinine ja lillakas roosa

Läikivus on säilinud ning kaitsekorpus on teema, et seade ei oleks sekundiga rõlge ja sõrmejälgi täis.

Uus heli, võimsam protsessor

Kõlar sai uuenduse, kuid väidetavalt mitte märkimisväärse, kuna peamine kõlar asetseb samas kohas kus ennegi S8-l ning stereo jaoks on toodud ülaserva teine kõlar.

Heli lahendus tehtud koostöös AKG ja Dolby Atmosega, millest on loodetavasti enim kasu kõrvaklappe kasutades.

Protsessor on USA-s Qualcomm 845 (S9 on esimene telefon antud protsessoriga) kuid Euroopasse on oodata Samsungi Exynos protsessorit, mis näidanud ennast veelgi võimekamana.

Kiibistik ise on jõuline ning lubab kuni Gigabit LTE ühendust.

Suurim edasiminek on kaamera.

Tänapäeval on nutitelefonide kaamerad mõeldud palju enamaks, kui ainult foto tegemiseks – need on selleks, et olla ühenduses ning pidevas suhtluses läbi kaamera pakutavate võimaluste. See on uus viis, kuidas jutustada oma lugu. Niiväga ei ole see kõrva juures vaid pigem näpu vahel ning andmemahte täidavad pigem pildid ja vidod kui jutujada.

Siiani on kõigi telefonikaamerate objektiivid nii väikesed, et need on alati täis ava peal.

S9 on kasutusele võtnud suurema lääte ning muudetava ava (F1.5-F2.4) , et säilitada võimekus erinevates valgusoludes.

Suurendades ava muutuvad pildid pehmemaks ning tõenäoliselt mõjutab uuendus ennekõike heades valgusoludes teravust.

Tegu on esimese Telefonia, millel on muudetava avaga objektiiv. (kui välja jätta Galaxy K Zoom mis pigem kaamera, millega saab helistada)

S9-ga peaks tänu eriti suurele avale olema võimalik saavutada ka päris optilist fookussügavust, piisavalt lähedal olles – päris testis võtame kaamera teema pulkadeks.

Ennekõike tahaks testida just kehvades valgusoludes võimekust, kuna päikesepaistelise ilmaga teeb ka 10a vana HTC Hero täitsa OK pilti.

Sarnaselt Iphone X-ile on tootud seadmesse Emojid, kuid S9 puhul ei pea sa olema kana või kakajunn vaid saad enda nägu kasutada. Loomulikult saab ka jänes või Disney karakter nagu Miki või Minni olla. Töötavad need kõigis rakendustes, mis vähegi custom emoticone lubavad.

Slowmo 960 kaadrit sekundis

Samsung ei ole teemas esimene ning möödunud aastal esitles ka Sony aegluupi ning varasemalt Lenovo, kahjuks on maksimaalne resolutsioon siiani 720p

Sarnaselt Sonyle salvestab S9 ainult 0,2 sekundit, mis venitatakse 6 sekundi peale - õiget hetke on kohutavalt raske tabada.

Õnneks on lisatud liikumist tuvastav reziim, mis teeb elu loodetavasti märksa lihtsamaks.

S9+ on kahe kaameraga, sarnaselt Note8, millest muidugi kahju et S9 ja S9+ üksteisest eristatakse.

Oodata on ka mõningane Bixby edasiarendus

S9 Bixby tunneb ära objekte, tõlgib otse kaameras tekste ning lisab objekte sinna kus neid ei ole.

Palju Lubatust Eestis töötab, on raske ennustada.

Kas see asendaks Google Assistantit, kahtlane.

Muud uuendused

Vertikaalasendis saab kodukeraani kasutada, multitaskingut on parandatud ning tuleb uus Dex Pad, mis lubaks telefoni näiteks trackpadina vms kasutada.

Aku ei ole muutunud, kuid märkimisväärselt ei ole need suurenenud ka muudel seadmetel, kuid protsessorid ja ülejäänud riistvara on säästlikum.

SmartThings rakendus, mis ühildab Samsungi olemasolevad erinevad Asjade Internetti (IoT) toetavad seadmed ja teenused ühte ökosüsteemi.

Saadavus ja Hind

Galaxy S9 ja S9+ eeltellitav Eestist alates tänasest 25.02.18 ning vabamüügis alates 16 märts.

Telefonide hinnad vastavalt S9 puhul 849€ ning S9+ puhul 949€, mõlemal on valida kolm värvitooni: must, sirelililla ja korallsinine

Natukene on hind tõusnud võrreldes S8 ja S8+ esmatutvustusega möödunud aastal: ~50€

Eeltellija säästab kuni 450€ (350€ + 100€ soodustus), tagastades oma vana nutitelefoni, ning saab uue kätte kuni 7 päeva varem!

S6 edge eest pakutakse 122€ + 100€ lisasoodustust.

Kas eeltellida?

Hinnavahe uuel vanaga on märkimisväärne, seda enam, et S8 vaid aasta vana ning maksab hetkel <600€

Uuendatud on protsessorit ning märkimisväärselt on värskendatud kaamerat.

Kas jõudlus ja kaamera päris Pixel2 tasemel on, on raske öelda.

Proovime, mõõdame, teeme kindlaks ning otsustame kas ja kui palju see parem kui S8 on.

Seni Soovitan subscribeda meie Youtube kanalile www.youtube.com/arvutimaailm sest esimesel võimalusel avaldame oma täieliku arvustuse S9 kohta.

Eelmine aasta testisime ära kõik parimad telefonid Mis eestist saada sh S8, Note8, Pixel2

Kuni emakeelset arvustust ei ole saab inglismannide keeles maailma tasemel tegijate esmasete kogemustega tutvuda Galaxy S9-st.

Rohkem informatsiooni Galaxy S9 kohta saab http://www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy või www.samsung.com/galaxy.

