Selle kevade parim telefon? Samsung S9 & S9+

Saime mõned päevad testida selle kevade oodatuimat telefoni: Samsung Galaxy S9

Tegu on visuaalselt ära vahetamiseni sarnase S8-ga ning olles seda kasutanud on tõesti raske vahet teha.

Näpujäljelugeja on toodud kaamera alla, mis on kasutamiseks oluliselt parem asukoht.

S9 on nobedam ja aku peab paremini vastu, kuna nii Android 8 kui uue generatsiooni protsessor on oluliselt ökonoomsemad.

Kõige suurem muudatus on kaameras.

Olgugi et ISO müras me S8 ees mingeid eeliseid ei leinud, on tulemus siiski parem.

Tänu suuremale avale suudab S9 kasutada kas madalamat ISO või kiiremat säriaega, mis omakorda tagab just käest pildistamisel parema tulemuse.

Ei ole mõtet võrrelda porfesionaalset peegelkaamerat telefoniga, kuna tegu on ennekõike kiire, käepärase, point and shoot kaameraga.

Lisandunud on ka aegluup 960 kaadrit sekundis, mis võimaldab hetke pikendada 40X.

Erilist kasutust me sellel ei näe, kuid päris kindlasti saab sellega teha ägedaid klipikesi näiteks sotsiaalmeediasse.

Tänuväärt on uuendus ka kaamera rakenduses, mis oluliselt lihtsam ja kasutajasõbralikum kui eelmine.

Kokkuvõtvalt on tegu rafineeritud Samsung Galaxy S8 versiooniga.

Kaamera on parem, kuid S8 ja Note8 kaamera on juba väga hea.

Natukene on kalli võitu, kuid parimad asjad ongi kallid, seega majanduslikult otstarbekas valik ei ole see kindlasti.

Tänu Android 8-le ja projekt treblele on S9 eluiga ning amortisatsioon oluliselt pikem kui seni ühelgi teisel Galaxyl. Project treble võimaldab Androidi ökosüsteemi uuendada oluliselt lihtsamalt ning kiiremini ning seega lootust saada väärt uuendusi ka 4 aasta pärast.

Kui teed palju pilte, tahad parimat mis saada ning 900€ telefoni eest ei tundu palju, siis S9 või S9+ on hetkel see kõige õigem valik.

Kui lepid ka parima asemel väga heaga ning saad kuskilt soodsalt Pixel2 (~600€) või sobib ka S8 (~550€), siis need on majanduslikult mõistlikumad valikud.

Hämaras s9 ja S8 võrdluspilte näed siit.