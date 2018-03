Tieto aitab Touch Banki klientidel VISA ja Mastercardiga maksta GooglePay vahendusel - füüsilist kaarti pole vaja

Tieto on loonud Touch Bankile lahenduse, mis võimaldab maksta Visa ja Mastercardi kaartidega, kasutades e-rahakotti Google Pay. See on kõige kaasaegsem lahendus veebis, mobiilirakendustes ning NFC-tehnoloogiaid toetavates müügikohtades ostude tegemiseks.

Tänu Google Pay’le (varasema nimega Android Pay) ei pea kaardiomanikud esitama poes füüsilist kaarti ostude eest tasumisel. Ka veebis ostlemine on lihtsam, sest kaardiandmeid pole vaja eraldi sisestada. Kuna Google Payga ostude eest tasumisel ei anta müüjale kasutatud kaardi kohta teavet, on see lahendus ka turvaline. Elektrooniline maksejulgeolek tagatakse tokeniga – vastava märgiga, mis annab lisaturbe kliendi kaardi asemel.

Google Pay on kiire, mugav ja turvaline makseteenus kõigi Androidiga nutitelefonide ja –tahvlitega ostude tegemiseks veebilehtedel ja mobiilirakendustes, mis seda toetavad. NFC-võimekusega nutitelefoniga saab Google Payd kasutada kõikjal, kus on kassas kontaktivaba makseterminal.

Touch Banki Multicard põhineb uuel kontseptsioonil – nutikal plastkaardil, mis koondab endas erinevate pankade kaarte ja mis suudab ostuhetkel automaatselt otsustada, millise panga kaarti on antud hetkel ja ostukohas kõige kasulikum kasutada.

„Mobiilimaksete populaarsus kasvab nii tarbijate kui pankade seas kiiresti. Ühelt poolt pakuvad pangad kui mobiilsete makseteenuste osutajad klientidele traditsioonilisi ja usaldusväärseid finantsteenuseid. Teisalt muudab Google Pay e-rahakott ostude eest tasumise mugavaks ja kiireks. Meie Tietos aitasime need kaks kokku panna ning luua Touch Banki klientidele täiesti uuel tasemel kliendikogemuse,“ ütles Tieto Estonia pangandusüksuse juht Darvet Kõdar.

„Paari aastaga on kontaktivabad maksed arenenud tulevikutehnoloogiast jaepanganduse standardiks. Hindame kõrgelt Tieto panust Touch Banki ühendamisel Google Pay makseteenusega. Üheskoos suutsime läbida kõik projekti väljatöötamise ja rakendamise etapid võimaliku lühikese aja jooksul ja pakkuda klientidele kauaoodatud võimalust kasutada traditsiooniliste maksevahendite asemel nutitelefoni,“ ütles Touch Banki pangandustoodete arendusjuht Sergei Mozhaev.

Touch Bank on digitaalne jaepank, mis sisenes Venemaa turule 2015. aasta aprillis. Füüsilisi kontoreid ja rahaautomaate pangal pole.