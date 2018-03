Honor 9 Lite - odavmudeli odavseeria nelja kaameraga

Huawei brändide ja kaasbrändidega on raske sammu pidada - P seeria uus telefon on kohe-kohe välja tulemas, odavseeria Honor säästuvariant Lite aga just tuli välja ja on selline.

250 eurot maksev nutitelefon on suunatud noortele fotode ja selfie´de tegijatele. Selleks on nii ees kui taga kaks kõrvuti kaamerat.

Honor 9 Lite on uus nutitelefon e-brändilt Honor. kahe esikaameraga on selfie´sid võimalik samuti teha nii, nagu kunst-bokeh lubab: tausta uduseks tehes ja portreesid teravaks jättes. Mõistliku hinnaga uus nutitelefon kasutab uut operatsioonisüsteemi Android 8.0 Oreo koos EMUI 8.0 kasutajaliidesega ning telefonil on kaks 13 + 2 MP kaamerapaari.

„Eelmisel aastal tuli Honor turule mitme uue tootega. Honor 9 nutitelefon lõi nii uue moetrendi, kui ka inseneritöö ja töömeisterlikkuse etaloni. 2018. aastal pakub noorte armastatuim nutitelefonide bränd just sellist mudelit neile, kes soovivad kauneid pilte teistega jagada. Suurepäraste omaduste ja mõistliku hinnaklassiga Honor 9 Lite esindab endas nutitelefonide uut kvaliteeti, kus esikaamera teeb sama kvaliteetseid pilte kui tagakaamera,” – ütles Kim Jin, Honor Kesk- ja Ida-Euroopa ning Põhjamaade regiooni juht.

Honori Full-HD ekraan on kuvasuhtega 18:9.

Honor 9 Lite suudab jäädvustada liikuvaid pilte, näidates klippi pildile eelnenud ja järgnenud ajast. Uuenenud portreerakendus aitab jäädvustada parimat külge, muutes nahatooni vajadusel heledamaks ning võimaldab teha teisi fotokorrigeerimisi. Käeliigutustuvastusega teeb kaamera pildi avatud peopesaga märku andes kolme sekundi pärast.

Uuel Honor 9 Lite’l on nutika selfie rakendus, mis kasutab kahte esikaamerat. Üks võrvikaamera jäädvustab kõik värvid ning teine mustvalge sensor teeb teravaid pilte ka väga vähese valgusega.

Kirin 659 kiibistiku, 16 nm tehnoloogiaga 8-tuumalise protsessoriga, 3 + 32 GB mälu ja EMUI 8.0 kasutajaliidesega on alla 250-eurone telefon täiest korralike näitajatega. Honor 9 Lite aku on 3000 mAh, millega saab 86 tundi ilma võrguühenduseta muusikat kuulata või vaadata 13 tundi videoid.

Honor 9 Lite tehnilised näitajad

Mõõtmed: 151 x 71.9 x 7.6 mm

Kaal: 149 g

Ekraan: 5.65-tolli (2160 x 1080 pikslit) FullHD+ 18:9 2.5D kumer klaas

Protsessorid: Octa-Core Kirin 659 protsessor koos MaliT830-MP2 GPU-ga

Mälu: 3 GB RAM koos 32 GB välkmäluga, maksimaalne mälumaht kuni 256 GB koos microSD-kaardiga

OS: Android 8.0 (Oreo) koos EMUI 8.0 kasutajaliidesega

Mälukaart: Hybrid Dual SIM (nano + nano/microSD)

Kaamerad: 13 MP tagakaamera f/2.0 avaga, LED välk, teine 2 MP kaamera, PDAF 13 MP esikaamera, teine 2 MP kaamera



Sõrmejälje tuvastus

Ühenduvus: 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS / GLONASS

2G:GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900

3G:WCDMA: 850/900/2100/1900

4G:LTE FDD: B1/3/7/8/20

Värvid: safiirsinine, liustikukarva hall, kesköine must

Hinnad ja saadavus: Eestis saabub Honor 9 Lite müügile sel aastal hinnaga alla 250 euro.