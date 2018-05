LG tehisintellektiga varustatud tippklassi nutitelefon LG G7 ThinQ jõuab varsti müügile

Elektroonikaettevõte LG Electronics (LG) tutvustas eile oma uut tippklassi nutitelefoni LG G7 ThinQ, mis sisaldab tehisintellekti. Värske mudel on varustatud uusima Qualcomm® Snapdragon™ 845 protsessoriga, millel on riistvaraline tehisintellekti tugi, 4 GB / 6 GB põhimälu, 64 GB / 128 GB välkmälu ning 6,1-tollise ekraaniga.

Uue telefoni välimus lähtub LG G-seeria disaini-esteetilisusest, millest inspireeritult on lisatud metallraam ka G7 ThinQ-le, mida vastupidavuse poolelt täiustab nii seadme ees- kui tagaküljel kasutatav Gorilla Glass 5. Ühtlasi lähtuti G7 ThinQ loomisel Ameerika Ühendriikide sõjaväe MIL-STD 810G testide nõuetest, et seade peaks vastu ka karmimates keskkondades ja oludes. Uus telefon on tolmu ja veekindluse osas vastav IP68 standardile ehk sellega võib ka vee alla minna.

Uus mobiil on varustatud 8 MP esikaamera ning 16 MP tagakülje kaameraga nii standardses kui lainurkseadistuses. Lisaks on LG täiustanud kaamera tehisintellekti lisasid, mida tutvustati esmakordselt LG V30S ThinQ mudeli puhul. Tänu sellele on võimalik pildistada 19 erinevas võtterežiimis ning fotosid saab isikupärastada lisaks kaamera soovitatule veel kolme efektivaliku läbi.

LG G7 ThinQ on üks esimesi seadmeid, millel on Google Lens´i lisa. Tänu sellele saab objekte – näiteks maamärke, taimi, loomi, raamatuid või teksti skänneerides nende kohta kiirelt lisainformatsiooni hankida. Ühtlasi muudab see ka veebilehtede külastamise, visiitkaartidelt info kontaktlisti või ürituse kalendrisse lisamise jpm mugavamaks.

Suureks abiliseks on ka Google Assistant, mis tänu häältuvastusele ja mikrofoni tundlikkusele suudab reageerida käsklustele kuni viie meetri kauguselt. Ühtlasi on käskluste valikut LG G7 ThinQ puhul ulatuslikumaks muudetud, tänu millele saab kasutaja nüüd vajadusel vaid hääljuhtimise läbi rohkem ära teha.

Uue telefoni 6.1-tollist QHD+ (3120 x 1440) displeid 19.5:9 FullVision ekraaniga saab tänu LG uuele Super Bright Display LCD tehnoloogiale vaadata mugavalt kasvõi otsese päikesevalguse käes. Lisaks saab olenevalt sisust valida kuue erineva displei vaatamise valiku vahel: Auto, Eco, Cinema, Sports, Game ja Expert. Auto režiimis analüüsib telefon automaatselt mängude või fotode sisu ning optimeerib ekraani ja energiatarbimist vastavalt.

Lisaks on LG varustanud G7 ThinQ mudeli ainulaadsete heliuuendustega. Esmakordselt tutvustatakse Boombox kõlarit, mis kasutab telefoni sisemist ruumi resonantskambrina, pakkumaks tavapäraste nutitelefonidega võrreldes kahekordset võimast boomboxi heli, vajamata seejuures lisakõlareid. Ühtlasi on G7 esimene nutitelefon, mis pakub läbi DTS:X virtuaalset 3D heli mistahes sisu edastamisel.

“LG G7 ThinQ turuletulek tähistab meie ettevõtte jaoks uut ajajärku,” ütles LG mobiiltelefonide üksuse LG Electronics Mobile Communications Company president Hwang Jeong-hwan. “Tänu selle kasulike ja personaliseeritud tehisintellekti funktsioonide ja tähendusrikaste nutitelefoni omaduste kombinatsioonile on tegu LG läbi aegade kõige hõlpsama ja mugavama telefoniga.”

LG G7 ThinQ jõuab lähipäevil müügile esmalt Lõuna-Koreas ning seejärel teistel peamistel turgudel Põhja-Ameerikas, Euroopas, Ladina-Ameerikas ja Aasias.

Võtmespetsifikatsioonid: