Nokia uued telefonid on Eestis

Eestisse jõudsid sel nädalal neli uut Nokia nutitelefoni. Legendaarne Nokia 8110 ehk nn „banaanitelefon“ jõuab siia müüki aga juuni alguses.

Kolm uut Nokia nutitelefoni Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus ja uuenenud New Nokia 6 liitusid Android One´i perega, pakkudes Google´i poolt disainitud kõrgekvaliteedilist tarkvarakogemust. Avades Android Oreo™ mudeli, avaneb võimalus nautida kõige uuemaid Androidi funktsioone, sealhulgas pilt-pildis mitme rakendusega korraga samal ekraanil tegevuseks. Telefon püsib aja jooksul pidevalt värskena tänu Google AI toega uuendustele, mis tagavad kõrgeima astme turvalisuse.

Nokia 1: veel üks samm paremuse poole

Nokia 1 on läbimurre tehnoloogia kättesaadavuse osas, pakkudes nutitelefoni põhiomadusi ja kindlustades Nokia kvaliteedi koos värskendavalt tuttava disainiga kõigile selle austajatele üle maailma. Android Oreo (Go edition) versioon on optimeeritud seadmetele, millel on 1 GB või vähem muutmälu.

Telefoni isikupärastamiseks saab kasutada Xpress-on katteid, mis on saadaval erksates värvitoonides. Isiklikku stiili väljendavate katete paigaldamine võtab aega vaid paar sekundit. Kahetooniline polükarbonaatkate on vastupidav ja valmis vastu seisma igapäevastele võimalikele põrutustele.

Telefon on saadaval punases ja sinises värvitoonis, soovituslikuks jaemüügihinnaks on Eestis 79 eurot. Xpress-on katted, mida müüakse eraldi (kaks ühes pakendis), on saadaval alates 9,99 eurost erksinises, hallis, kollases ja roosas värvitoonis.

Uus Nokia 1 on auhinnatud MWC 2018-l nendes kategooriates:

Expert Reviews: Best of MWC 2018

Alphr: Best of MWC 2018

Android Central: 2018 MWC Top Pick

Uus Nokia 6: veel kiirem telefon

Uus Nokia 6 kompaktsemas ja vastupidavamas korpuses ja pakub veelgi võimsamat esitlust ning häis uusi funktsioone. Telefon on 60% kiirem kui tema auhinnaline eelkäija. Mobiilil on täiustatud 16 MP ZEISS optikaga tagakaamera ning 8 MP optikaga esikaamera ning võimalus neid ka samaaegselt kasutada. Tänu integreeritud Qualcomm® Snapdragon™ 630 mobiiliplatvormile on tagatud kiire ja sujuv esitus kogu päeva kestva akuga.

Nokia 6 on ümbritsetud 6000-seeria tahkest alumiiniumist valmistatud korpusega, 2,5D ekraan aga on kriimustuskindla Corning Gorilla klaasiga.

Nokia 6 on saadaval kolmes värvitoonis: must/vaskne, valge/metalnea ja sinine/kuldne. Soovituslik hind Eestis on 279 eurot (32 GB mudel) ja 329 eurot (64 GB mudel).

Nokia 7 Plus: elegantse disainiga ja hea lainurk-kaameraga

Nokia 7 Plus peidab endas omadusi, mida on vaja hea sisu loomiseks – suur ekraan, paras võimsus ja kena disain. Kombineerides omavahel innovaatilist optilikat ja riistvara ning pilditöötlus-algoritme, jäädvustab Nokia 7 Plus hetked tõetruult. Tänu täiustatud Dual-Sight ZEISS-i optilistele tagakaamera sensoritele on omavahel ühendatud ülitundlik 12 MP esmane lainurkkaamera, mis tagab nii hämarates kui ka eriti erksa valgusega olukordades täiusliku tulemuse ja teine 13 MP kaamera, mis pakub kahekordset optilist suumi.

Nokia 7 Plus toetab kiiret Qualcomm Snapdragon 660 kiibistikku, sisaldab 4 GB operatiivmälu ja on optimeeritud maksimaalse jõudluse ja aku tööaja saavutamiseks: 3800 mAh optimeeritud akuga pakub Nokia 7 Plus 2-päevast aku tööega.

Servade kumerus ja õhukesed servad pakuvad suure ekraani kogemust mugavas ja kompaktses pakendis. Erk 6-tolline 18:9 Full HD+ ekraan muudab Nokia 7 Plus mudeli ideaalseks internetis ja sotsiaalmeedias surfamisel, mängimiseks ja muuks meelelahutuseks, pakkudes rohkem ekraanipinda, kui traditsioonilised 5,5-tollise ekraaniga seadmed.

Saadaval on see telefonimudel kahes värvitoonis - must/vask ja valge/vask. Nokia 7 Plus on müügil soovitusliku hinnaga 399 eurot.

Nokia 7 Plus on auhinnatud MWC 2018-l nendes kategooriates:

Phone Arena: Best MWC 2018

Trusted Reviews: Best of show for Nokia 7 plus

Android Central: 2018 MWC Top Pick

Nokia 8 Sirocco: ebatavaline telefon tavapäraseks kasutuseks

Nokia 8 Sirocco elegantne disain ja kompaktne stiil on inspireeritud Nokia telefonide rikkast disainipärandist. Nokia 8 Sirocco pakub täiustatud Dual-Sight lahendust, ZEISS´i optikat, 6 GB muut- ja 128 GB välkmälu ning hoolikalt häälestatud heli.

Roostevabast terasest raam on 2,5 korda tugevam kui 6000-seeria alumiinium ning 3D Corning Gorilla 5. põlvkonna ekraaniklaas on piisavalt tugev, et igapäevatöös pikalt vastu pidada.

Nüüd saab salvestada iga detaili Nokia 8 Sirocco ZEISS optikaga tagumiste topeltsensoritega, mis ühendavad endas ülitundliku lainurkkaamera ja kahekordse optilise suumiga kaamera. Pro kaamerarežiimi abil saab täieliku käsitsijuhtimise võimaluse ja kõiki seadeid ise sättida.

Nokia 8 Sirocco soovituslik jaemüügihind Eestis on 789 eurot.

See telefon on auhinnatud aasta alguses Barcelonas toimunud MWC 2018-l nendes kategooriates:

Android Central: 2018 MWC Top Pick

Android Authority: Best of MWC 2018

Digitrendid: Best of MWC 2018

Android Headlines: Best MWC 2018

Mr Mobile: 2018 MWC Top Pick

Tech Advisor: Top Pick

TechRadar: Best Smartphone

HD Blog: Best design

Nokia 8110: eredatele isiksustele

Legendaarset Nokia 8110 4G funktsioonidega telefoni täiustab ikooniline kumera liuguriga disain, mis on pärit ajast, kui nutitelefonid polnud veel kaugeltki mainstream. Tuttava lihtsa kasutajaliidesega pakub see võimalust liuguri abil stiilselt kõnedele vastata ja neid lõpetada.

Nokia 8110 pakub hea kvaliteediga VoLTE kõnesid ja on ideaalne neile, kes soovivad ikoonilist telefoni 4G juurdepääsuga ja Google'i rakendustega, nt Google Maps, Facebook ja Twitter. Muidugi saab saata ja vastu võtta e-kirju ning sünkroonida oma kalendrit Outlooki ja Gmailiga. Muidugi tuleb telefoniga kaasa ka uuendatud versioon ussimängust Snake.

Valikus on kaks värvitooni – must ja banaanikollane. Nokia 8110 tuleb Eestis müüki juunis soovitusliku jaehinnaga 89 eurot.

MWC 2018 auhinnad Nokia 8110 telefonile on järgmised: