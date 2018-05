Odavate Androidi-telefonidega tuli kaasa "tasuta" pahavara

Niisama linnalegendina on seda juba ammu räägitud, et Google´i poolt sertifitseerimata üliodavad Androidiga telefonid võivad sisaldada ka midagi kahtlast. Nüüd on antiviirusefirma Avast neid mobiile lähemalt uurinud ja selgub, et mõned tõesti sisaldavad pahavara.

Eestis küll enamikku analüüsitud mudeleid ei müüda, kuid mõned brändid, mille mobiilidest kahtlast pahavara leiti, on siinmailgi tuntud: näiteks ZTE, Archos, Prestigio.

Avast Threat Labs´i insenerid leidsid ligi sada telefonimudelit, mis ebaeetiliselt kasutaja järgi nuhivad või sokutavad telefoni midagi kahtlast. Näiteks on üks enamlevinud selliseid pahavarasid Cosiloon, mis avastati ringlusest juba 2016. aastal. Peale selle, et Cosiloon võib visata ekraanile tüütuid reklaame, annab see võimaluse ka nutitelefoni midagi paigaldada kasutaja soovimata.

Paljud mobiiliviiruste tõrjujad avastavad Cosilooni, kuid "tehases" mobiili püsimällu paigaldatud tarkvara on tavakasutajal tülikas eemaldada. Kas just aga otse tehases see programm telefoni saab, on iseküsimus, sest paljud sellised odavad bränditooted tulevad tehasest ka OEM-ina ja täiesti puhta raua kujul, millesse oma operatsioonisüsteemi "süstivad" edasimüüjad või mingi libabrändi müüjad.

Kasu sellest on pahavara istutajale muidugi rahaline: lisaks odava telefoni müügile saab niimoodi kasutajate arvelt reklaamiraha hiljem lisaks ning muidugi müüakse ka kasutajate andmeid, millele pahavara võib ligipääsu anda. Seega tasuta lõunaid ja odavaid Androiditelefone pole, on vaid keegi teine, kes osa sellest hinnast kinni maksab. Ja saab vastu midagi, mida kasutaja ise ei oleks ehk tahtnud ära müüa.

Avasti poolt avastatud pahavaraga seadmete nimekirja leiab siit.

Nagu näha, tuttavaid nimesid selles nimekirjas eriti pole. Nakatunud telefonide otsa võivad sattuda peamiselt vaid välismaalt kuskilt turult mobiili ostjad või kahtlasemates e-poodides shoppajad.

Kuidas kaitsta?

Kui oled mõne nimekirjas oleva telefoni omanik, siis võiks installida äpi Google Play Protect, mis Cosilooni tuvastab. Kuid Cosilooni kaudu võid olla juba klõpsanud mõnel muul kahtlasel lingil, mis midagi enamat telefoni võib paigaldada. Sel juhul proovi oma mobiili kaitsta mõne mobiilidele mõeldud antiviirusega.

Avasti põhjalikum kirjeldus pahavarast odavates Androidiga telefonides asub siin.