Hiinast saadeti Eestisse kõige rohkem Xiaomi Redmi Note 5 nuhvleid

Tundub, et tuul on sääsepeleti ostuedetabelist minema viinud ja asemele tulid võimekad, kuid soodsa hinnaga nuhvlid. Sest mida kinkida ühele edukale koolilõpetajale? Muidugi väärt nutiseade ellu astumiseks. Siin on nimekiri enimmüüdud toodetest Eesti ostjatele, enamusel neist on praegu ka soodushinnad.

1. koht: Xiaomi Redmi Note 5 4G (-8%)

Eestist telliti kõige enam möödunud nädalal Xiaomi tooteid ja esikohale tuli Xiaomi Redmi Note 5 4G globaalne (must) versioon. Selle hind on praegu 200,09 eurot. Postimaksu ei lisandu, Hong Kongi laost peaks mobiil enne Jaani kohale jõudma, kui nüüd kohe ära tellida.

Xiaomi Redmi Note 5 4G on paarisaja euro kohta vägagi võimekas telefon: 5,99-tolline väga kitsaste servadega ekraan, kaks tagakamerat (12.0 MP + 5.0 MP) ja kvaliteetne selfie-kaamera (13.0 MP), 4 GB RAM-mälu, 64 GB ROM-mälu, MIUI 9 OS Androidi peal ja kauakestev 4000 mAh aku.

Tehisintellekti toega riistvara komponeerib efektse peegelkaamera bokeh´i, samuti toonib ja täiustab selfie-kaamera portreesid, näotuvastusega saab telefoni lahti lukustada.

2. Xiaomi Redmi 5 Plus 4G (-24%)

Teinegi teefon on Xiaomi nuhvel, ainult et odavam. Redmi 5 Plus maksab praegu 144,41 eurot (-24%).

3. Xiaomi Mi Note 2 4G

Veel üks soodne Xiaomi Mi Note 2 (385,95 eurot) on tahapoole kaardivate kumerate ekraaniservadega, päris tippklassi parameetirtega ja saabumistähtaeg hetkel jääb 23. juuni sisse (võib-olla siis jõuab napilt enne Jaani, võib-olla kohe hiljem).

4. iFcane E1 Quad Band Unlocked Mini Card Phone

Täiesti üllatav, milliseid tooteid leitakse ja tellitakse. See 12,17-eurone nuputelefon on Gearbesti esindaja saadetud Eesti statistika edetabelis neljandal kohal ja kuigi pole teada, kui paljud inimesed seda ostsid, on selge see, et neid oli õige mitu.

Ülikerge (35 grammi) ja üliõhuke krediitkaardi mõõtu mobiil pole küll kuigi nutikas, kuid on ideaalne varutelefon igaks elujuhtumiks. Näeb stiilne välja, kestab laadimata ligi nädala, värvilise ühetollise diagonaaliga ekraaniga, Bluetoothiga ja GSM-võrgu toega. 4G andmesidet pole ja ega pole ka vaja sellisele lihtsale nuputelefonile.

5. Xiaomi Mi A1 4G (-33%)

Kõige suurema soodustusega Xiaomi Mi A1 mudel maksab vaid 153,11 eurot ja läheb väga hästi. Uusim Android One, kaks tagakaamerat ja piisavalt võimas riistvara on odava hinna juures oluliseks plussiks.

Kuidas oma nutikat telefoni kaitsta?

Odavad, kuid kiired ja head nutitelefonid pole alati veekindlad. Selleks, et neid vee-, löögoi- ja muidu kindlaks teha, hangi oma äsja väljavalitud tootele kaitseümbris ning ekraanikile.

Kõigepealt võiks vaadata aga alla saja euro maksvaid nutitelefone, millel juba on Gorilla klaas ja mingil määral veeindlus, näiteks see:

Kui tahad kõva kaitset, siis muretse näiteks mõni selline rüü: