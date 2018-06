Mida teha, kui reisil varastatakse telefon?

Nutitelefoni kaotamisel või varguse korral tuleb sellest kõigepealt loomulikult võimalikult kiiresti teada anda oma operaatorile. Näppajad tahavad sellega teha kõnesid tasulistele numbritele, kulutada andmesidet või lihtsalt seadme rahaks teha.

„Turistid on reisides kohalikele taskuvaraste kerge saak ning üle Euroopa kasvab puhkuste perioodil telefonide varguste arv,“ rääkis Tele2 Eesti klienditeenindusdirektor Sirli Seliov. „Kui telefon ära varastatakse on äärmiselt oluline number koheselt sulgeda, et varas kliendile hiigelsuurt arvet ei tekitaks.“

Klienditeenindusdirektor juhtis tähelepanu ka sellele, et kuni numbri sulgemiseni vastutab kasutatud teenuse eest lepingu omanik.

Seliovi sõnul on taskuvaraste eesmärk enamasti varastatud telefoniga helistada kaugematesse riikidesse, kuhu kõnede tegemine on kallis. Samuti varastatakse mobiile pettuse eesmärgiga, tehes lühikese aja jooksul palju kõnesid kõrge tariifiga tasulistele numbritele, mille tagajärjel kasvab arve tuhandetesse eurodesse.

„On ka juhtumeid, kus lisaks kõnedele kasutatakse agaralt varastatud telefoni andmesidet ehk surfatakse internetis,“ tõdes Seliov.

Tele2 klienditeenindusdirektor Sirli Seliov tuletab kõigile reisijatele meelde, et: