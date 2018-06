Lõkkesse kukkunud telefoni võib kohe maha kanda

Jaanipäeval kasvab hüppeliselt katkiste telefonide arv ning pühadejärgselt jõuavad esindusse nii purunenud, põlenud kui veekahjustustega telefonid.

„Suvises puhkusemeeleolus kipub telefonidega juhtuma rohkem õnnetusi, seega tasub kindlasti oma seadmetel silm peal hoida ning asetada kindlasse kohta, näiteks lukuga taskusse või jätta sootuks koju,“ soovitas Tele2 Eesti klienditeenindusdirektor Sirli Seliov.

Mida aga teha, kui telefon on...

kadunud – kui telefonil ei ole seadistatud positsioneerimise funktsioon ja seda ei leia, siis mõtle hoolega, kus sa seadet viimati kasutasid. Kui arvad, et see varastati, võta kindlasti ühendust politseiga. Kadunud telefonist tuleb teada anda ka oma operaatorile, et number sulgeda – nii ei saa pikanäpumees tekitada üllatusarveid.

katki – oleneb, kas purunenud on vaid korpus või tegu on suuremate kahjustustega. Kindlasti tuleks pöörduda kas esinduse, kes saadavad seadme kontrolli või remonttöödega tegeleva ettevõtte poole, kes tuvastab vead.

põlenud – kui telefon jaanipäeval lõkkesse kukub, siis suure tõenäosusega pole sellega enam midagi peale hakata ning sea parem kohe sammud kauplusesse uue telefoni järele.

veekahjustustega – Kui su telefonil on IP68 sertifikaat, pole üldiselt hullu, kui seade saab kergelt märjaks. Küll aga tasub olla ettevaatlik telefoni uputamisel merre või järve põhja, kuna see võib saatuslikuks saada ka veekindlale telefonile. Kui su telefonil pole aga üldse vastavat niiskuskindluse kaitset, siis tõenäoliselt on seade pärast suvist suplust lõplikult hingusele läinud.