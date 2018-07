Eesti mehed soovivad telerist näha filme ja sporti, naised filme ja seriaale

Kodusest telerist soovivad Eesti mehed näha kõige kõrgema pildikvaliteediga eelkõige uusi filme ja sporti, naised seevastu filme ja teleseriaale, selgus Samsungi tellitud telerivaatamise uuringust.



Uuringu kohaselt on Eesti inimeste lemmikud filmid, mida 86% vastanutest soovib vaadata kindlasti maksimumkvaliteediga kõrge lahutusvõimega ekraanilt. Väga suured kvaliteetse pildi austajad on just naised, kellest lausa 90% peab oluliseks, et vaadatav film näeks ekraanil hea välja.

Filmidele järgneb uuringus osalenud meeste arvates sport, mida tuleks kindlasti jälgida kõrgresolutsiooniga ekraanilt. Spordisündmuste jälgimist kõrglahutusega ekraanilt peab oluliseks koguni 42% meestest.

“Kuna filmide vaatamine on maailmas väga populaarne meelelahutus, on igati loogiline, et ka Eesti inimesed vaatavad palju filme ning kuna tehnoloogia on arenenud selliseks, et kaasaegsed telerid suudavad näidata väga suure lahutusvõimega pilti, siis on arusaadav, et niiöelda kehvema pildi peale tagasiminek ei ole paljude jaoks enam variant,” kommenteeris Samsung Eesti juht Toomas Tiits. “Juba mõnda aega on müügil QLED-telerid, mis suudavad ekraanile kuvada kogu värviruumi, sealhulgas tõetruult erinevat tooni mustad ning tänu sellele on filminauding ka maksimaalne.”

“Vanuseliselt on kõige suuremad spordifännid üle 60-aastased mehed, kelle jaoks on kõrgresolutsioonis sport oluline 47% puhul, aga telerist naudib suurt sporti ka iga kolmas mees vanuses 40-59. Kuna tulekul on maailma tippspordi mõttes väga tihe suvi, siis võib oodata, et pilgu heidavad suurtele spordisündmustele igas vanuses mehed ja naised,” ütles Tiits.

Naised seevastu eelistavad pärast filme aga hea kvaliteediga nautida hoopis seriaale (34%) ja meelelahutussaateid (35%).

“Huvitava tendentsina tuli uuringust välja, et pisut vähem kui pooled inimesed ütlesid, et kodus on õigus kõigil võrdselt otsustada, mida telerist üheskoos vaadatakse, aga kolmandikul juhtudel ütles vastaja, et teleripult on kindlalt just tema käes ning et teistel on õigus programmide üle otsustada siis, kui nemad telerit vaadata ei taha,” lausus Tiits. “Arvestades aga seda, et paljudes peredes on kasutusel rohkem kui üks teler, võib öelda, et programmide valiku osas on Eesti peredes konkurents pigem tagasihoidlik.”

Peamine, mida telerist vaadatakse, on traditsioonilised teleprogrammid, ent nooremate inimeste seas on olulisel kohal ka videomängude mängimine, mida harrastab kõrglahutusega ekraanilt 28% 15-24 aasta vanustest inimestest.

Samsungi tellitud teleriuuringu viis Eesti elanike seas läbi Norstat, uuringus osales 500 inimest. Eestis, Lätis ja Leedus samaaegselt läbi viidud küsitluse eesmärk oli selgitada, millised on inimeste teleri vaatamise harjumused.

Lineaartelevisioon hääbub?

Alla 40-aastaste seas telerikiindumus väheneb ja näha on, et lineaarsest televisioonist on paljud noored juba loobunud, selgus aprillis läbi viidud teisest uuringust eestlaste eelistus. 57% Eesti inimestest ei oleks nõus telerist loobuda rohkem kui nädalaks ning 9% ei kannataks ilma ekraanita välja päevagi, selgus Eestis läbi viidud telerivaatamise uuringust. Koguni 68% vastanutest peab väga oluliseks suuri teleekraane.



Aprillis läbi viidud uuringu kohaselt on Eesti kõige telerilembesemad inimesed üle 40-aastased. Selles vanuserühmas ei kujutaks telerist loobumist rohkemaks kui nädalaks ette koguni kaks kolmandikku vastanutest. Alla 40-aastaste seas on vastav näitaja 48%. Vaata selle uuringu kohta lähemalt siit.