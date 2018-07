Nokia 3.1 jõudis Eestisse

Nad on nüüd kohal: Nokia telefonide kodu HMD Global teatas, et uus Nokia 3.1 on alates sellest nädalast saadaval mobiilioperaatorite esindustes ja hästivarustatud elektroonikakauplustes hinnaga 159 €.

Nokia 3.1 on alumiiniumist kvaliteetse korpusega, Android One’i perekonnaoperatsioonisüsteemiga ja kumerate servadega klaasist ekraaniga.

Taskukohasel telefonil on 18:9 ekraanisuhe, mis on aina populaarsemaks saav ekraaniformaat (kaks ühele kuvasuhe). N ii mahub paljude äppide ja veebilehitsejatega ekraanile korraga rohkem vajalikku infot. Suurus on paras ühe käega kasutamiseks, nii kuvasuhe kui 5,2-tolline HD+ ekraan tagavad selle. Ekraani kaitseb Corning Gorilla Glass 3.

Uutmoodi kasutajakogemused

Nutitelefonil Nokia 3.1 on MediaTek 6750 kaheksatuumaline protsessor, mis tähendab, et võrreldes eelmise põlvkonnaga on sellel kaks korda rohkem protsessorituumasid ja 50% parem jõudlus. Uuendatud on 13 MP autofookusega tagakaamera ning laianurgaga esikaamera.

Robert Siewierski, HMD piirkonna juht Poolas, Ukrainas ja Baltimaades ütleb selle telefoni kohta järgmist: „Nokia 3 on Nokia nutitelefonide seas olnud väga edukas. Paljud inimesed naudivad seda igapäevaselt, me oleme saanud tohutul hulgal positiivset vastukaja ja meil on motivatsiooni parendada oma fännide kasutajakogemusi veelgi enam. Oleme taganud selle, et Nokia 3.1 pakub ideaalset tasakaalu võimsuse ja disaini vahel, et meie kliendid ei peaks milleski kompromissile minema.“

Puhas, turvaline ja ajakohastatud Android One

Nokia 3.1 on Android One’i operatsioonisüsteem. Android One’iga Nokia nutitelefonid pakuvad paremat mälukasutust ja pikemat akukestvust ning viimaseid tehisintellekti uuendusi Google’ilt. Nokia 3.1 saab igakuiseid turvauuendusi vähemalt kolm aastat ning kaks aastat operatsioonisüsteemi uuendusi, nagu seda garanteerib Android One’i programm. Seetõttu on Nokia 3.1 üks turvalisemaid nutitelefone, alati ajakohastatud viimaste Google’i teenustega.

Telefoniga tuleb kaasa Android Oreo, millega on võimalik kasutada Androidi uusimaid teenuseid, mille hulgas on Google Assistant, Google Lens, Picture-in-Picture multitegumtöö, Android Instant Apps, 60 uut emotikoni ja akukestvust pikendavad omadused nagu taustal olevate rakenduste ressursikasutuse piiramine. Nutitelefonil Nokia 3.1 on ka tulevikuks Android P valmidus.

Saadaval on uus telefon kahes värvitoonis: must/kroom ja valge/raud; kahe mälumahu/RAMi võimalusega: 2 GB v 16 GB.