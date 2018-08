Milline on parim telefon Youtube vaatamiseks?

Oleme selgel arusaamal, et igal seadmel, igal asjal on oma sihtrühm, inimene, kellele konkreetne toode täpselt sobib.

Kuid peame tõele otsa vaatama, see tähendab, et kõik ei sobi kaugeltki kõigile.

Kui vajad telefoni helistamiseks, pole mingit mõtet osta 1000€ nuflit ning sisenedes alles fotomaastikule, äkki mõistlik mõnda aega telefoni manuaalreziimi kasutada ning jätta kümneid tuhandeid maksvad seadmed mõneks ajaks veel poeriiulile.

Youtube, olgu selleks Arvutimaailma kanal või mõni teine, on vaid üks väljund, milleks telefoni kasutatakse. Mõnele meeldib mängida ning töötab igapäevaselt 3D joonistega. Fakt on see, et need seadmed ei ole parimad ristkasutuseks.

Youtube võttis enda kanda raske ülesande ning testis järjest läbi populaarseimad nutitelefonid, et välja selgitada, milliste seadmed annavad videote vaatamisel parima elamuse.

Tõsi helikvaliteeti nad ei mõõtnud, kuid top-i jõudnud seadmed saavad sellega üsna hästi hakkama sellegi poolest.

Kes inglismannide keelt mõistab ning lugeda enam ei oska, viitsi, taha, saab kokkuvõtta videost.



Mida testiti

Kuna videokvaliteet on pidevas kasvutrendis, jõudsid top-i seadmed, mis suure ekraani ja resolutsiooni ja arvutusjõuga, et võimalikult hea pilt oleks esitatud.

360 video

4K dekodeerimine

DRM (digiõiguste) haldus

HDR

Kõrge kaadrisagedus

Uued koodekid (kvaliteetne pilt 30% väiksema andmemahu juures)

Kokku 19 telefoni - Ei ühtegi Apple toodet

Kokku jõudis top-i 19 telefoni, kuid täielikult monopoliseeritud Androidi seadmetega ning valitute hulka ei ole isegi viimast Iphone X sattunud.

Parimaks on tituleeritud tuliuus 1000€ maksev Samsung Note 9, mille arvustuse leiad üsna varsti Arvutimaailma youtube kanalist.

Nimistusse on jõudnud ka eelmise generatsiooni Samsungi seadmed S8 ja S8+ ning S9, S9+

Üllataval kombel ei ole valitud ühtegi uut Huawei seadet, peale eelmise aasta Mate 10 Pro.

Samuti võid olla kindel parimas kogemuses, kui sul on viimane Oneplus või ükskõik milline Sony XZ2 seeria telefon.

Kogu soovitatud telefonide nimekirja leiab https://devicereport.youtube.com/