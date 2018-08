Samsung Galaxy Note9 jõudis Eestis tänasest müügile

Alates tänasest lõpeb Eestis Samsungi värske äritelefoni Galaxy Note9 eelmüük ning seade jõuab ise ka poodidesse. Enam ei pea ootama. Muuhulgas on uuel telefonil värskendatud puutepliiats S Pen, varasemate Note’idega võrreldes suurem aku ja spetsiaalselt videosisu vaatamiseks ja mängude mängimiseks mõeldud ekraan ja kõlarid.

„Võrreldes eelmise aasta Note8 telefoniga on eelmüük olnud edukas. Üle Baltikumi on Note9 telefone eelmüügist soetatud 37% rohkem ning ka Eestis on eelmüük olnud ootustele vastav. Lisaks näitab müügistatistika taas ka seda, et Note-seeria puhul on selgelt tegu äritelefoniga. Seda põhjusel, et kolmandiku eelmüügist moodustavad ärikliendid,“ rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

„Uus Note9 on praegusel hetkel vaieldamatult meie võimsaim telefon ning on hea meel, et saame selle lõpuks ka poodidesse tuua. Siiani on tagasiside telefoni kohta olnud positiivne. Seda näiteks aku osas, mis kestab võrreldes eelmise aasta mudeliga märksa kauem,“ lisas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Note-seeriale iseloomulik puutepliiats S Pen uuenes Bluetooth Low-Energy (BLE) toe võrra, mis lubab pliiatsiga kontrollida telefoni kaugelt. Samuti on uuendusi saanud telefoni kaamera, millele on lisatud mitmeid nutikaid tarkvaralisi funktsioone ning tagatipuks on seade varustatud korraliku 4000 mAh akuga, mis lubab kasutajatel telefoni terve päeva muretult kasutada.

“Bluetoothi lisamine annab pliiatsile märkimisväärselt funktsionaalsust juurde. Näiteks saab pliiatsit kasutada grupifotode tegemiseks. Kui telefon on paika seatud, siis saab pildistaja ka ise kaadrisse liikuda ning pliiatsinupu vajutusega foto ära teha. Lisaks on pliiatsil loomulikult olemas kõik muu, mille poolest Note-seeria tuntud on – sellega saab joonistada, märkmeid teha või teksti tõlkida,” rääkis Aasma.

Lisaks akule on telefonil 6,4-tolline Super AMOLED Infinity Display ekraan, AKG seadistatud stereokõlarid Dolby Atmos ruumilise heli toega ja kuni 6 GB muutmälu ja salvestusruum algab telefonil 128 GB juurest.

Nutikas kaamera

Telefonil tagaküljel on kahe kaamera süsteem, millest üks kohandab objektiivi ava vastavalt välistele valgusoludele (Dual Apteture lens). Objektiivi ava saab olla kas F1.5 või F2.4 ning seda saab sättida kas manuaalselt või lasta telefonil seda automaatselt teha.

“Tarkvara poolest on kaamera juures kaks suuremat uuendust – kaadrioptimeerija ja veatuvastus. Kaadrioptimeerija tuvastab pildil olevaid objekte ning kohandab kaamera sätted ja värvid vastavalt. Näiteks saab kaamera aru, kui inimene pildistab toitu, loomi või loodust,” selgitas Aasma. “Veatuvastus aga jälgib pildi kvaliteeti ning hoiatab kasutajat, kui mõni foto ei tulnud kõige paremini välja. Näiteks annab telefon märku, kui pilt tuli udune või kui mõne inimese silmad olid pildistamise hetkel kinni.”



Samsung Galaxy Note9 on Eestis müügil kahes värvilahenduses – Kesköömust (Midnight Black) ja Ookeanisinine (Ocean Blue), mis tuleb kollase S Pen pliiatsiga.



TEHNILISED ANDMED:

Nutitelefon Samsung galaxy Note9