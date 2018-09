President Kersti Kaljulaid kohtus Hiinas Huaweiga

Huawei on tõusmas üheks suurimaks tehnoloogiahiiuks. Firma asepresident Peng Zhongyang võõrustas Hiinas Eesti presidenti Kersti Kaljulaidi, et arutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristu (välja)arendamist ja Huawei soovi tõhustada koostööd Eestiga.

President Kaljulaidi delegatsioon külastas Huawei Pekingi uurimis- ja arendustegevuse keskust ning kuulas Huawei eduaruannet 5G, riikliku lairibaühenduse arendamisel ja hariduses. Arutati ka Eesti ja Huawei võimalusi teha koostööd tööstuse digitaliseerimisel ja nn aruka linna (smart city) arendamisel, mis kasutab tehnoloogiat, et parandada erinevate teenuste tõhusust, ja tõsta nii inimeste elukvaliteeti.

"Eesti on tuntud digitaalmajanduse aluseks oleva IKT taristu ja e-valitsuse arendamise poolest. Samal ajal on Huaweil laialdane kogemus IKT taristu väljaarendamises ja digitaliseerumises. Soovime töötada koos Eestiga, et uurida tehnoloogiaarendust, tööstuse digitaliseerimist ning aidata Eestil oma digivõimalusi paremini ära kasutada. Tehes koostööd Eestiga, loodame aidata Eestil saada kasu tehnoloogiast ning kasvatada digitaalses keskkonnas heaolu ja majandust laiemalt,“ ütles Peng Zhongyang.

Huawei on IKT-infrastruktuuri ja nutiseadmete juhtiv ülemaailmne pakkuja.

Huawei alustas oma tegevust Eestis 2009. aastal, tehes koostööd nii traadita võrgu, riikliku lairibaühenduse, hariduse kui ka paljudes teistes valdkondades. Alates 2016. aastast kolmteist Eesti üliõpilast osalenud Huawei "Seemned tulevikku" programmis, et edendada IKT tipptasemel tehnoloogiat.