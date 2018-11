Paljud ettevõtted kasutavad riskantseid interneti- ja võrgulahendusi

Kuigi praegu saab kiire, kvaliteetse ja turvalise WiFi võrgu oma kontorisse 10 euro eest kuus, sõltub terve rida ettevõtteid endiselt interneti- ja võrgulahendustest, mis seavad ohtu ettevõtte igapäevase tegevuse.

Telia praktika näitab, et Eestis tegutseb märkimisväärne hulk firmasid, kes võtavad teadliku või siis mitteteadliku riski ning lähtuvad oma võrgulahenduste kasutamisel „paigalda ja unusta“ põhimõttest.

„Äriklientide vaates on tegu päris suure murega, sest harvad pole olukorrad, kus ettevõtte juht või omanik laseb mõnel oma tuttaval tööle panna firma veebilehe või võrguseadme, mis peale paigaldamist jääb hoolduseta ja paljuski unustatakse,“ märgib Telia Eesti IKT riskide ja turvalahenduste valdkonna juht Aigar Käis.

„Mingi aja pärast murravad küberpahalased selle lahenduse maha ning kasutavad seda kliendi andmetele ligipääsemiseks või edasise ründeplatvormina. Selles olukorras on aga suhteliselt keeruline leida kedagi, kes asja kiirelt parandaks. Tihtipeale tulebki säärases situatsioonis kogu tarkvara uuesti seadistada või suisa uus riistvara osta, mis tähendab kokkuvõttes arvestatavat aja- ja rahakulu,“ selgitab Käis.

Tema sõnul on peamine põhjus, miks ettevõtted selliseid „kodukootud“ lahendusi eelistavad, seotud just sooviga vältida jooksvaid halduskulusid. „Iroonilisel moel tuleb mõne sellise intsidendi puhul päeva lõpuks kanda hoopis kordades suuremaid kulusid.“

Telia Eesti IT ärijuhtimise osakonna IT teenuste juhi Taavi Talve kinnitusel on eelpool mainitu kõrval näha siiski ka positiivsemat trendi. Nimelt eelistab aina enam ettevõtteid oma kontorisse ja teenindusruumidesse rajada kaughallatava WiFi võrgu, mis vabastab töökoha arvutid internetikaablist ning tagab töötajatele, klientidele ja külalistele kiire ning turvalise interneti.

Tänasel päeval ei vaja turvaline ja mugav WiFi lahendus enam keerulisi ja kulukaid seadmeid ega võrguseadistusi. Küll tasub ettevõttel eelnevalt läbi mõelda, kui paljudele erinevatele sihtgruppidele (töötajatele, külalistele) on eraldi võrku vaja ning kindlasti tellida lahendus teenusena, et tagada WiFi võrgu turvalisus ning ajakohasus.

„Näiteks Väikekontori WiFi teenusega saab äriklient kogu vajaliku tehnika tasuta kaasa ning ettevõttel pole vaja teha täiendavaid kulutusi WiFi seadmetesse. Teenuse toimimise eest hoolitsevad aga Telia IT spetsialistid ning see puudutab nii tarkvara uuendamist, WiFi võrkude seadistamist ning kõikvõimalike tehniliste küsimuste lahendamist. Kogu selle koosluse saab 8-10 euro eest kuus,“ lisab Talve.