Mobiililisad paari euroga ja viie kaameraga Elephone ka alla paarisaja euro

(Sisuturundus)

Kõigepealt Elephone´ist. Selle mudel Elephone A5 on praegu alla 200 euro ning kokku viie kaameraga nutitelefonil leidub kaks kaamerat ees ja kolm taga. Nii odava telefoni kohta on see lausa ennekuulmatu. Sensorite suurused on 12 MP + 5 MP + 0,3 MP taga ja 20 MP + 2 MP ees. Kolme sensoriga saab muidugi öövalguse hoopis paremini pildile, lisaks tagavad kaks selfie-kaamerat esiküljel portreede õige teravustamise ja liiga äärde jäänud seltskonnaliikmed saavad ka lainurgaga pildile.

Ekraan on tohutult suur, nagu tahvlil - 6,8 tollise diagonaaliga. Aku on võimnas - 4000 mAh, mälu on ka piisavalt: 4 Gb ja välkmälu 64 GB.

Elephone A5 võib postiga kohale jõuda veel selle aasta viimastel päevadel.

Mobiililide originaal-lisaseadmetest on aga valik kaheeuroseid asju praegu soodusmüügil nii Xiaomilt (USB Type C kaabel), Xiaomi Type-C USB to 3.5 mm helikaabel, punane Oneplusi 4 A USB kiirlaadimiskaabel jt.

