Tänane eripakkumine: "tilgakulmuga" nuhvel ja 7 mm ultrabook

Kui otsid uut telefoni või uut sülerit, siis mõlemale on praegu olemas superpakkumine.

7 mm paksune ülikerge ultrabook - reisile või koju või tööle alati kaasa

Teclast F7 Plus on varustatud 8. põlvkonna Inteli Gemini Lake protsessoriga, 8 GB RAM, 128 GB SSD, 14-tollise Full HD ekraani ja metallkorpusega, mis vaid 7 millimeetrit paks. Klaviatuur on äärest ääreni ja taustavalgustusega, ekraani ääred on ülikitsad, et saaks 14-tollise masina väiksemasse korpusse ära mahutada.

Hind praegu - 329,99 eurot.

Umidigi Fi - kiire ja võimas äärest ääreni ekraaniga nutitelefon

Umidigi suure 6,4-tollise ekraaniga nutitelefon pole käes hoides siiski väga suur, sest ekraan katab 92,7 protsenti esiküljest. Esikaamera on pakitud kitsasse ja vähe häirivasse tilgakujulisse "kulmu" ekraani ülaosas.

128 GB mälumahuga telefonil on FHD+ ekraan, hiiglaslik 5150 mAh aku ja 18 W kiirlaadija. Taga on kaks kaamerat - 16 MP ja 8 MP, 4G sagedused on rahvusvahelisel mudelil sobivad ka Euroopas kasutamiseks.