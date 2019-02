Hiinas algas taas argipäev ja hinnad kukkusid langusse - Oneplus üliodavalt, 3D printer alla 200 euro ja palju muud

(Sisuturundus)

Hiina pikad uusaastapidustused on läbi saanud ja inimesed naasnud oma tööpostidele. Selleks, et e-kaubanduse masinavärk taas täistuuridel käima tõmmata, on Gearbestil taas saadaval hulk sooduspakkumisi. Alustamegi nendega nüüd ja kohe.

OnePlus 6 8 GB + 128 GB

Oneplus 6 pole Eestis olnud müügil nii odava hinnaga. Seekord saab 128 GB mudeli kätte 398 euroga, kupongiga

GBMPONP6MB veel odavamalt. Kupong sisesta ostmisel sooduskoodi lahtrisse.

Oneplus 6 on legendaarne nutitelefon kahe tagakaameraga - 16 MP + 20 MP ja 2,8 GHz protsessori ning sõrmejäljelugejaga.

MECOOL M8S PRO W Amlogic S905W Android 7.1 TV Box

Kui sinu nutiteler ei toeta Androidi, siis aitab lihtne ja odav TV boks. MECOOL M8S PRO W maksab vaid 22 eurot, kuid võib tuua suurele ekraanile kõik Android TV äpid, muuhulgas Youtube´i, Spotify, Delfi TV, Kodi ja palju muud. Kodi lisanditega saad näiteks striimida torrentitest filme ja videoid, millest paljud on varustatud ka eestikeelsete subtiitritega.

Creality3D Ender - tee-ise 3D printer

3D printerid on läinud odavamaks kui mobiiltelefonid. Ole moodne ja prindi omale vajaminevad asjad ise? Internet on täis 3D printerite jaoks mõeldud tasuta prindifaile, aga kui oled veelgi osavam, saad 3D CAD programmides omale just selle õige vajaliku jupi disainida ja välja trükkida.

Creality3D Ender maksab praegu 199 eurot.

I9S - A TWS Bluetooth Earphone Wireless Earbuds

Tegemist on mugavate ülikompaktsete juhtmevabade kõrvaklappidega, millega võid minna sporti tegema, kasutada pikkadel reisidel või igapäevaselt käed-vabad-seadmena kasvõi autos.

i9s maksab praegu vaid 17 eurot. See on üsna olematu hind kõrvaklappide kohta, mida saab laadida laadimiskapslis ja ühendada virtuaalse assistendiga.

Xiaomi elektritõukekas Ninebot Segway ES1 No. 9

Lumi kaob ja varsti on asfalt väljas - Xiaomi võimas elektritõukekas aitab linna piires igale poole jõuda vähese vaevaga.

Sellega saab liikuda kuni 20 km/h kiirusega ja kuni 25 km kaugusele. Lisa-akuga (mille saab juurde osta) pikeneb vahemaa 45 kilomeetrini.