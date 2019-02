Samsung Galaxy S10 andmed teada ja telefon proovitud

Samsung tõi täna turule ettevõtte selle aasta tipptelefoni – Galaxy S10 ja meie saime sellele kohe ka käed külge. Uus mudel tähistab kümne aasta möödumist esimesest S-seeria telefonist ja kokku tutvustati nelja mudelit, millest võimsaim on Galaxy S10+.

„S-seeria telefonid on igal aastal vaieldamatu tipp sellest, mida Samsung pakub ning seadmed pistavad rinda maailma parimate nutitelefonidega. Kümnenda sünnipäeva tähistamiseks pakuvad telefonid nii mõndagi uut. Näiteks on ekraani alla peidetud ultrahelitehnoloogial toimiv sõrmejäljelugeja ja ekraani sisse paigutatud esikaamera,“ ütles Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Mudeleid on kokku neli:

Galaxy S10+ Galaxy S10 Galaxy S10e Galaxy S10 5G.

Galaxy S10+ on seeria tippmudel, mis suunatud neile, kes soovivad kõige võimsamat mudelit.

Galaxy S10 on S10+ väiksem variant, mis pakub kõiki S10+ funktsioone kompaktsemas korpuses.

Galaxy S10e pakub seeria põhilisi funktsioone mõnede muutustega, nagu lame ekraan kumera asemel.

Galaxy S10 5G on neile, kes soovivad olla igasuguse tehnoloogia esmakasutajad ning tahavad valmis olla 5G tulekuks ja kõigeks, mida see endaga kaasa toob: kiireim võimalik mobiilne internet, 4K videokõned või uued liitreaalsuslahendused.

Ultrahelil põhinev sõrmejäljelugeja ekraani all

Lahenduse erinevus varem turule tulnud variantidega on see, et lihtsa 2D näpupildi asemel skaneeritakse kasutaja sõrm kolmemõõtmeliselt, sealhulgas kõik sõrmejäljes peituvad lohud ja sügavikud. See teeb sõrmejäljelugeja märkimisväärselt turvalisemaks.

Uued Galaxy S10 telefonid on varustatud Dynamic AMOLED ekraaniga, millel on maailmas esimesena HDR10+ sertifikaat. See tähendab, et ekraanil kuvatav sisu on parima võimaliku kvaliteediga.

Näiteks on ekraanil valdkonna parim kontrastsuse suhe 2 000 000:1, tänu millele näevad kasutajad ekraanil kõige valgemaid valgeid ja mustemaid musti värve. Lisaks on ekraan saanud kinnituse monitore ja muid kuvareid testivalt ettevõttelt DisplayMate kui silmapaistvalt täpse värviedastusega telefoniekraan.

Profitasemel kaamera

Eelmisel aastal näitas Samsung uudset Dual Apeture ehk muutuva avaga kaamerat. Sel aastal lisandus ülilainurkobjektiiv, mis on S-seerias esmakordne. See pakub 123-kraadist vaatevälja, mis on sarnane inimese silma vaateväljale. Seega jääb pildil kaadrisse kõik, mida kasutaja enda ees näeb. Lainurk-kaamera sobib hästi näiteks maastikupanoraamide pildistamiseks või grupifotode tegemiseks. GoPro horisonaalne vaateväli on võrdluseks 122,6 kraadi. Seega GoPro killer? Vaevalt.

Teiseks on kaameratel Super Steady funktsioon ehk digitaalne pildistabilisaator, mis koos optilise pildistabilisaatoriga (OIS) teeb sujuvamaks hüplikul rattasõidul tehtavad fotod või videod.

Telefoni esi- ja tagakaamerad suudavad mõlemad salvestada kuni UHD-kvaliteedis 4K videot. Tagakaamera võimaldab salvestada lisaks ka HDR10+ kvaliteedis.

Kolmas uuendus on stseenituvastus, mida Samsung nimetab tehisintellektiks, mis paneb kaamerasätted paremini paika, kui seda tegi enne. Scene Optimizer kohandab sätteid vastavalt sellele, mida kasutaja pildistab ja Shot Suggestion annab kasutajale reaalajas soovitusi, kuidas pildil olevat kõige paremini kaadrisse saada.

Kaamerate arvu poolest on mudelil

S10+ viis (kolm taga ja kaks ees)

S10-l neli (kolm taga ja üks ees)

S10e kolm (kaks taga ja üks ees) kaamerat.

Nutikalt võimas

Lisaks on telefonile lisatud Wireless Powershare, mis teeb mobiilii juhtmevabaks laadijaks, millega võib laadida kõiki seadmeid, mis toetavad Qi-standardiga juhtmevaba laadimist, sealhulgas kantavaid seadmeid nagu kõrvaklapid või nutikellad.

Telefon jälgib reaalajas seadme kasutust ning optimeerib seeläbi aku, protsessori ja muutmälu koormust, mis aitab akut säästa ning suunab rohkem võimsust nendele rakendustele, mida inimene tihemini kasutab.

Samuti on telefonil Intelligent WiFi funktsioon, mis aitab telefonil kiirelt valida WiFi ja mobiilse interneti vahel sõltuvalt sellest, mis on saadaval. Lisaks hoiatab lahendus kasutajaid potentsiaalselt ohtlike avalike WiFi võrkude eest, et andmed oleksid kaitstud.

S10 puhul on säilinud kõik põhiväärtused – juhtmevaba kiirlaadimine 2.0, IP68 vee- ja tolmukindlus, kõrvaklapipesa, kõvasti salvestusmälu, mida S10+ mudelil on kuni 1 TB ja millele saavad digiprügi aktiivsed kogujad lisada kuni 512 GB mälukaardi.

S10+ mudelil on aku maht 4100 mAh.

Telefonil on jätkuvalt mitmete riiklike julgeolekuorganisatsioonide poolt sertifitseeritud Samsung Knox turvasüsteem.

Uued Samsung Galaxy S10 telefonid tulevad Eestis müügile kolmes värvilahenduses:

Säravvalge

Säravmust

Säravroheline.

Musta ja valget värvi S10+ seadmetest tulevad turule ka keraamilise klaasiga ümbritsetud mudelid.

Müügile jõuavad telefonid 8. märtsil hinnaga

S10+ 999€

S10 899€

S10e 749€

Seadmete eelmüük algab 21. veebruaril ning S10 ja S10+ eeltellijad saavad tasuta kaasa Samsungi uued juhtmevabad kõrvaklapid Galaxy Buds.





Tehnilised andmed