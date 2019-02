Samsung Galaxy S10 5G esmamuljed ja 5G kasutus spordi vaatamisel.

Arvutimaailma toimetusel avanes võimalus tänu Samsungile käia kohapeal maailma suurimal mobiilsete seadmete messil Barcelonas.

Selle aasta märksõnadeks on volditavad telefonid, 5G ja igasugu Hiina päritolu sodi, mida kellelgi tarvis ei ole.

MWC toimub juba 32 aastat ning kuni 2006 aastani toimus see Prantsusmaal Cannes-is.

Alates 2009 on see toimunud Barcelonas.

Tegu on peamiselt B2B üritusega, kus komponendi tootjad, seadmete tootjad ja edasimüüjad kontakte vahetavad.

Seega olgugi, et seal oli 8 saalitäit presenteerijaid, oleks võinud meie mõistes huvitavad kokku tõsta need kahte saali.

Kui Samsung, Huawei ja veel mõned omakorda vähem laiutaksid, mahuks isegi ühte ära.

Samsungi Booth oli üks suurimaid kogu alal, kuid liiga palju atraktsioone seal ei olnud ning enamuse alast täitsid lauad, mille pealne sisuliselt kordus.

S10, S10 plus, S10e eri värvid. kaks lauda lisatarvikutega ning kaks klaasist külmikut Foldiga, mida kellelegi näppu ei antud.

S10 ja Plusi põhjalikum ülevaade tuleb hiljem, kuid esimeses videos räägime lühidalt, mis vahe on plusil ning 5G versioonil.

Samuti näide spordivõistluselt, kuidas 5G võiks saada kasutust.

S10 on lisaks palju edevaid featuure, kuid 20Gbit ühendus ning Wifi6 on paberil toredad, kuid reaalses elus raiskamine.

Seda ei saa kuskil kasutada enne 2-3 aastat ning mitmed funktsioonid toimivad ainult Cisco seadmetega.

Seadmest pikemalt praeguse plaani järgi järgmise nädala reedel.

Pildimaterjali näeb valdavalt instagramis.

https://www.instagram.com/arvutimaailm/

Kui meie sisu meeldib, vajuta subscribe ja kellukest, et uute videotega kursis olla.

https://goo.gl/mrFLwh

Sh 1000 täitumisel hakkame rohkelt nänni jagama vaatajate vahel.