Pidu jätkub: Gearbest saab viieaastaseks ja siin on kutse peole

Üle 40 miljoni registreeritud kasutajaga maailma veebilehtede edetabelis (Alexa järgi) 218. kohal ja online-kaubanduse ostukeskkondade edetabelis esimesel kohal asuv Gearbest saab kohe viieaastaseks ja sel puhul jätkuvad sooduspakkumised, mis ei tunne piire. Hiljuti uuenes ka e-poe veeb ja logo, kõik-kõik on uus.

21. märtsil on see õige päev - sünnipäev. Selle puhul algab aga juba praegu suur sünnipäevapidu ja kehtivad sünnipäevahinnad. Pidulikud pakkumised on üles rivistatud siin. Leiad pakkumisi, kus üle 55-eurose ostu puhul kukub hind kivina 55 protsenti. Samuti on siin terve rida kupongikaupu, mille kupongid avalikult pakkumiste juures üleval.

Kuid lisaks leidsime veel neli pakkumist, mida peab kindlasti uurima.

Chuwi Lapbook SE

Chuwi sülearvuti Lapbook SE (267.00 € ehk -20%) on õhuke, kerge, kiire ja ilus. Ülimalt odava hinnaga saab omale mugava igapäevase (reisi)arvuti, millega tööd teha, veebis surfata ja e-kirju vahetada. 13,3-tollise Full HD ekraaniga masin peab akult vastu kuni kaheksa tundi, klaviatuur on suurte klahvidega tänu äärest ääreni disainile ja portide valik on vaatamata õhemast kohast vaid 7 mm paksusele rikkalik: mitu USB 3.0 pesa, HDMI, mälukaardipesa ja kõrvaklapiauk. Kõlareid on neli, mikrofone kaks, välkmälu 160 GB.

Huawei Mediapad M5

See võimas tahvel Mediapad M5 on müügil ka Eestis, kuid mitte sellise hinnaga - 320 eurot. tegemist on 4G ühendusega, 32 GB välkmäluga ja 8,4-tollise ekraaniga Harman Kardoni kõlaritega masinaga, millel jätkub võimsust nii tööks kui videote vaatamiseks ja mängimiseks. Lisaks saad tahvliga ka pilti teha - ees on 8 MP ja taga 13 MP kaamera. Samuti on olemas ekraani all sõrmejäljelugeja.

M5 Game Assistant aitab segamatult mängida, ilma et ekraanile hüppaks teiste äppide teated ja et kogemata mängu eest ära ei paneks.

Xiaomi Pocophone F1

Legendaarne Xiaomi Pocophone F1 kompab hinnapõhja 293 euro sügavuselt ehk tavahinnast ligi veerandi võrra madalamalt. 6,18-tollise ekraaniga telefon on kiire ja võimas, oma hinna kohta uskumatu kvaliteediga. tegemist on Xiaomi odavmudeliga, ja kuigi ligi 300 eurot kipub juba eestlaste keskmise telefonihinna lähedal olema, on siiski olemuselt tegemist klass parema seadmega kui muidu alla 300-eurosed mobiilid.

Kasvõi kaamerad (12 MP + 5 MP taga, 20 MP ees) on saanud kõrge hinnangu, mälu (6 GB RAM + 128 GB ROM) on ka piisavalt ja sees on ikka veel tippklassist tehisintellektiga Qualcomm Snapdragon 845 protsessor. See on sama kiibistik, mida kasutab näiteks ka Samsung galaxy S9.

Teclast Master T10

Kui oled hinnatundlikum ja ei saa endale lubada Huawei hinnataset, siis Teclast Master T10 (186 eurot) on täiesti korralik suure 10-tollise ekraaniga tahvel, mis hinnalt on taskukohane kõigile, kes plaanivad tahvlit osta. Enam odavamalt on raske 10-tollist tahvelarvutit saada, millel lisaks veel 2560 x 1600 piksline ekraan, 64 GB salvestusmahtu ja mälukaardipesa. Taga on 13 MP ja ees 8 MP kaamera.