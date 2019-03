VIDEO: RAZER Phone 2 VS Samsung Galaxy Note9

Razerit on korduvalt kutsutud PC maailma Äppliks ja seda heas mõttes.

Nüüdseks üritab Razer ka telefonide maastikul kanda kinnitada, ning peale mõningast ootamist jõudnud telefoni teine versioon ka Eesti lettidele.

ja see RGB....

Seadmed on hästi kokku pandud, disain kena ning säästumasinatega võrreldes ka korraliku hinnasildiga.

Kõigele lisaks on Razer teinud suuri samme, et oma preemium mängukogemus telefonide maailma tuua.

Note 9 VS Razer 2 tundub esmapilgul kui sea ja käo võrdluse analoog, aga meie arvame teisiti.

Peale mängufunktsiooni peab telefon ka telefoni endana toimima ja mis oleks mõistlikum valik kõrvutamiseks kui Note 9?

Viimane ju teada kui eelmise aasta üks parimaid seadmeid, olles ühtaegu tsünonüüm "asjade ära tegemisele" ja produktiivsusele.

Seda enam, et kahe hinnavahe pole kuigi märkimisväärne.

Samas kus Note leiab praktiliselt iga edasimüüja käest, on Razer phone hetkel saadaval vaid Tele2 esindustes.

Kui telefoni müük edukas, tuleb see tõenäoliselt ka teiste edasimüüjate valikusse.

Razer phone hind on 599€, kuid distribuutorilt kuuldud kõlakat, et aprillis kukub 550 peale.

Note 9 soodaim ~665€

