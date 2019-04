VIDEO: Kas keskklassi-telefon kõlbab igapäevatoimetusteks?

Uus VS vana ehk lipulaev vs keskklass.

Loetud nädalad tagasi esitleti Samsungi uut S-seeriat, mille hinnad küündivad 1600 euroni. Paar nädalat hiljem tuli Huaweil välja uus P-seeria, mille lipulaevad maksavad kuni 1300 eurot.

Inimene, kelle igapäevaellu ei mahu telefonimaailmaga kursis olemine, võib arvata, et tavakasutaja peab oma kahe kuu palga telefoni alla panema. See kõik tundub naljakas, eriti kui võtta arvesse fakt, et tehnoloogia areneb meeletul kiirusel ja tänu sellele muutub ka tootmine efektiivsemaks, tähendades tarbija jaoks madalamat hinda.Preemium nutifonide taskuvalu aga ainult tõuseb.

Mida see kõik tegelikult tähendab? Kas keskmises hinnaklassis seadmed ei kõlba isegi igapäevategevusteks ja ainus variant elementaarsete asjade tegemiseks on käia välja utoopiliselt suur summa?

Viimases episoodis lahkabki Arvutimaailm küsimust: kas Huawei Mate 20 Pro taoline preemium-seade on ainukene võimalus või kannatab ka 300-eurose Sonyga igapäevatoimetusi teha?