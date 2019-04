Sama raha eest Eelmise aasta lipulaev või uhiuus säästu Samsung S10e

Me võime rääkida telefoni omadustest ja millist sul tarvis on, kuid lõpuks taandub kõik eelarvele

Võrdleme Samsungi eelmise aasta lipulaeva Note 9 ning selle aastast S seeria säästumudelit S10E.

Need telefonid on oma omadustelt mõnevõrra erinevad, kuid võttes lahti Hinnavaatluse selgub, et välja käidav summa on üsna sarnane.

Kumb siis on mõistlikum, kui määravaks on hind?

Note 9 oli eelmise aasta üks parimaid, kui mitte parim telefon, makstes 999 eurot. Umbes üheksa kuud hiljem saab Note 9 kätte umbes 650 euro eest.

Kui Samsung meeldib, siis on valikus näiteks uhiuus Samsung S10e, mis maksab samuti 650€.

Olgugi, et hinnas vahet pole, on neil tehniliselt sarnastel seadmetel väga olulised erinevused.



Uute videotega kursis olemiseks soovitan vajutada subscribe ja kellukest https://goo.gl/ mrFLwh

Samuti oleme avatud video ideedele, mis jätte kommentaaridesse Youtubes.

Parima hinnaga S10E ja Note 9 leiad HinnaVaatlusest

Tarbi targalt!

Muude tegemistega saab kursis olla

https://www.facebook.com/ arvutimaailm/

https://www.instagram.com/ arvutimaailm/