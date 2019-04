Fractory sisenes Suurbritannia turule

Kui vaid aasta tagasi üritas laserlõikuse veebiplatvormiga tegelev Fractory omale Eestis nime teha, siis nüüd on avatud ka tütarettevõte UK-s.

Kuigi läbi Fractory veebiplatvormil on metalldetailide tootmist tellitud UK-sse jooksvalt juba pool aastat, siis nüüd pakutakse kohalikele veelgi sujuvamat kienditeenindust ja -tuge. Kuid kestnud uute tootjate otsimine ning seadustega kooskõlastamine on päädinud sealse kontori avamisega.

Fractory UK haru juhib kohalik, kes oma piirkonnakesksete tööstusteadmistega pehmendab uuele turule mineku protsessi. Samas on ka eestlasi avasüli vastu võetud - Fractory CEO Martin Vares on valitud Manchester Metropolitan University nõukogusse, Industry 4.0 komiteesse ning kutsutud mujalegi, et kohaliku tööstuse digitaliseerimisel abiks olla. Huvi uue tööstusteenuse vastu on suur.

Hoolimata Brexitist on idufirma juhtide arvates Ühendkuningriigid oma võimsa tööstusega suurepäraseks sihtriigiks, kus Fractory teenust pakkuda, sest suurimaks mureks digitaliseerimisel on keerukas üleminek. Seda aitab aga eestlaste platvorm pehmendada, kuna firmad ei pea oma tööprotsessides suuri muutusi sisse viima ning võimalik on ka lisakuludeta järk-järguline implementeerimine.

Firma on oma teisel aastal liikumas kahemiljonilise käibe kursil. See oli ka aasta algul seatud eesmärk.

Fractory võitis sügisel veel maailma suurimal tööstusmessil esikoha.