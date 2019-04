Kolm head asja: pulsikell, telefon ja süler. Alfawise H19 RFID, Ulefone Armor 6 ja Jumper EZBOOK 3 PRO

(Sisuturundus)

Saadaval on soodsa hinnaga täisvarustus: pulsikell, nutitelefon ja sülearvuti. Loomulikult ei pea sa neid kõiki korraga vajama, aga siin on kolm pakkumist, millest igaüks eraldi väärib ka tõsist kaalumist.

Alfawise H19 RFID - 20 eurot

Alfawise´i suure värvilise ekraaniga pulsikell näitab traditsioonilisi pulsikella asju: pulssi, samme, läbitud vahemaid, kaloreid, teavitusi mobiiliäppidest ja sissetulevatest kõnedest. Kuid lisaks on varustatud kell kontaktivaba kaardiga, mida saad kasutada näiteks uksekaardina.

Kahetunnise laadimise järel kestab kella aku kuni 10 päeva, korpus on veekindel ja sihverplaate saab valida oma maitse järgi.

Ulefone Armor 6 - 269,7 eurot

Ulefone Armor 6 on üks ostetuimatest kestvustelefonidest, mis lisaks stiilse välimusega ka. Kiire helio P60 protsessoriga, 6 GB muutmälu ja 128 GB välkmäluga mobiilil on lisaks väga tugevale kestale sees kõik vajalik korralikuks igapäevatelefoniks. Lisaks Gorilla Glass 5 kriimustuskindel klaas ja suur 5000 mAh aku. Mobiilil on kaks tagakaamerat ja kvaliteetne selfie-kaamera. 6,2-tolline ekraan on üks suurimatest vastupidavate telefonide juures, eriliseks omaduseks on ka UV-kiirguse eest hoiatav alarm. Toetab ka juhtmevaba laadimist.

Jumper EZBOOK 3 PRO - 218 eurot

Sülearvuti, mis maksab vähem kui telefon, on ideaalne reisikaaslane või sobib väga hästi ka kooliarvutiks. Miks? Sest Jumper EZBOOK 3 PRO on kerge (1,4 kg), piisavalt suure ekraaniga (13,3 tolli, Full HD), 6 GB mäluga ja 64 Gb eMMC välkmäluga. Kui sellest mälumahust väheseks jääb, saab arvutit upgrade´ida meelepärase SSD-ga. Muidugi on olemas Bluetooth, WiFi, USB 3.0 ja USB 2.0 pesad.