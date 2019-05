Uus CUBOT on maailma kõige õhem vee- ja põrutuskindel telefon ning maksab väga vähe veel mõned päevad

(Sisuturundus)

Kirjutasime soodsast Cubotist selle aasta veebruaris, kuid nüüd on välja tulnud veelgi vingem sama tootja telefon, mis on lisaks ülisoodsale hinnale veel ka stiilse välimusega ning vee- ja põrutuskindel.

Cubot Quest Lite (102,9 eurot) on, nagu nimigi ütleb, Cubot Questi (mis samuti praegu soodsa hinnaga - 136,5 eurot) odavam ja lihtsam mudel. Lite on tavaliselt populaarsem mudel, nii-öelda rahvatelefon, millel küll mõni näitaja natuke nuditum, aga kokkuvõttes ikka tegemist hea ja tugeva mudeliga. Nii ka Cuboti puhul. Quest Lite aga pakub vee- ja põrutuskindlust ülisoodsa hinnaga, samas on see mudel ka rekordiline - maailma kõige õhem nii-öelda kestvustelefon. Quest Lite on 8,8 mm paksune, suure 5-tollise ekraaniga, Gorilla Glass 5 kriimustuskindla ekraaniga, Sony 13 MP + 2 MP tagumiste + 8 MP esikaameraga, MT6761 protsessoriga (2 GHz), 3 GB RAM mälu ja 32 GB välkmäluga, saab hakkama nii graafiliste mängude kui navigatsiooniäppidega.

Operatsioonisüsteemiks on uus Android 9.0 Pie, küljelt leiab ka ühe lisanupu, mida saab programmeerida midagi tegema: kas näiteks kaamera füüsiliseks päästikuks, mõne rakenduse kohe käivitamiseks vms.

Korpus peab vastu uppumise kuni 1 meetri sügavusse vette kuni ühe tunni jooksul, kukkumise betoonpõrandale ühe meetri kõrguselt ja tolmukeskkonnas olemise. Turvaliseks sisselogimiseks on nii näotuvastus kui sõrmejäljelugeja.

Vaata, mis juhtub, kui sellest telefonist auto üle sõidab: