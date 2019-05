Need on esimesed telefonid, millega saab Eestis VoWiFi kõnesid teha

Samsung Galaxy S9 ja Galaxy S9+ on esimesed nutitelefonid, millega saab Eestis teha VoWiFi kõnesid ehk helistada WiFi võrgu toel. Kui tavalised kõned katkestavad andmeside ja kui levi on olematu või kehv, siis on VoWifi kõne ainus võimalus näiteks mõnel sügaval keldrikorrusel.

Põhjus S9 VoWifi toeks on selles, et aprillis said Samsung Galaxy S9-seeria mudelid tarkvarauuenduse, mis võimaldab kasutusele võtta Telia VoWiFi teenuse.

Telia Eesti tehnoloogiadirektori Kalle Arula sõnul tähistab see ühtlasi uut arenguetappi Eesti mobiilse kõneside turul, kuna inimesed saavad hakata VoWiFi kõnesid reaalselt kasutama.

„Telia võrgus on täna tuhandeid Samsung Galaxy S9-seeria mudelite kasutajaid, kellel on nüüd võimalus uut teenust kasutama hakata. Esimesed neist on VoWiFi oma seadmetes aktiveerinud ning juba kasutavad uut kõneteenust,“ märkis Arula.

Telia tehnoloogiajuhi kinnitusel jõuab VoWiFi lahendus Telia klientideni järk-järgult, vastavalt telefonitootjate tarkavarauuendustele. Lähiajal peaks jõudma tarkvarauuendus ka Huawei Mate 20 Pro ja Samsung Galaxy S10-seeria mudelitele ning aegamööda täieneb VoWiFi toega mudelite valik veelgi.

“Samsungi mullune tipptelefon Galaxy S9 ja selle suurem mudel Galaxy S9+ on kahtlemata eestlaste seas populaarsed telefonid, seega on meil hea meel, et uuenduslik VoWiFi kõnede teenus tuuakse korraga paljude kasutajateni. Samuti hakkab just Eesti silma taoliste uute tehnoloogiate rakendamisel. Näiteks e-SIM teenuse tugi, mida saab kasutada nutikellaga. Samsungi eesmärk on olla oma toodetega alati tehnoloogiamaailmas eesrindlik ja tuua inimesteni lahendusi, mis muudavad nende elu mugavamaks. Täpselt seda VoWiFi kõned aitavadki teha,“ ütles Samsung Eesti mobiilidivisjoni juhi Antti Aasma.

VoWifi võimaldab teha nutitelefoniga kõnesid traadita interneti ehk WiFi võrgus, laiendades niimoodi mobiilikõnede „leviala“ ning pakkudes teatud juhtudel siseruumides ka paremat kõnekvaliteeti.

Telia pakub Eestis juba 2016. aastast VoLTE teenust ehk mobiilset kõnesidet 4G võrgus. VoWiFi on nimetatud teenuse oluliseks täienduseks. VoWiFi on oma tööpõhimõttelt 4G mobiilikõne pikendus - kui hoones pole näiteks mobiililevi VoLTE kõne tegemiseks piisavalt tugev, valib telefon helistamiseks saadaoleva WiFi võrgu. WiFi levialast väljudes liigub aga kõne sujuvalt üle 4G mobiilivõrku.

Kalle Arula lisas, et kuigi Eesti on täna enam kui 99 protsendi ulatuses mobiilileviga kaetud, leidub siiski asukohti, kus levi on nõrgem ning väiksema tundlikkusega telefon ei pruugi seda kinni püüda. Küll suudab seda enamasti teha korraliku antenniga varustatud 4G ruuter, mis inimese koju WiFi-leviala loob. „Ka sellisel juhul on VoWiFi lahendusest palju abi, kuna see võimaldab teha mobiilikõnesid koduses WiFi võrgus, mis tavaliselt ulatub ka hoonest välja ja täiendab sellega leviala nii hoone sees kui väljas.“

WiFi kõnede tegemiseks peab kasutajal olema VoWiFi toega nutitelefon, mis on varustatud telefonitootja kõige värskema tarkvaraga ning seadmes peab olema aktiveeritud Telia VoLTE ja VoWiFi kõneteenus.

WiFi kõnede toe olemasolule telefoni tarkvaras viitab reeglina see, kas telefoni kõneseadete all on olemas WiFi-kõnede nupuke, mida annab sisse ja välja lülitada.

VoWiFi teenusega liitumine lisaks midagi ei maksa. Samuti ei erista Telia VoWiFi kõnesid teistest mobiilikõnedest – kõnede tasustamine toimub samal põhimõttel nagu „tavaliste“ mobiilikõnede puhul, vastavalt kliendi poolt valitud kõnepaketi tingimustele.

Telia võrgus moodustab VoLTE ehk 4G kõneside täna juba enam kui kolmandiku kogu mobiilse kõneside mahust ning VoLTE kõnesid kasutab juba 200 000 klienti.