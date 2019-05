Huawei P30 ja P30 Pro said nüüd dual video ehk kahe videovaate režiimi tarkvarauuenduse

Huawei P30 ja P30 Pro esitlusel pariisis mainiti ka uudset dual video režiimi, millega saab korraga kahe tagakaameraga filmida nii lainurk- kui televõtet. Paraku kohe alguses see omadus veel kasutatav polnud, kuid nüüd, mõni aeg tagasi saabunud tarkvarauuendusega lisandus.

Huawei kasutajaliidese EMUI 9.1 ja selle versiooni B153 järk-järgulise turuletoomisega on P30 ja P30 Pro nutitelefonide kasutajatel nüüdsest ligipääs kaamera kahe vaate režiimile.

„P30 seeria kaamera kahe vaate režiim lubab kasutajatel teha kaheks jaotatud ekraaniga videoid, mille puhul kasutatakse samal ajal telefoni peamist kaamerat ja suumimisläätse. See võimaldab ekraanil kuvada kahte perspektiivvaadet ühel ajal,“ selgitas funktsiooni olemust Huawei Baltikumi turundusjuht Dasha Karpilovic, lisades, et see kõik lubab nutitelefoni kasutajal kogeda uusi loovaid videograafia võimalusi.

Kaamera kahe vaate režiim, mida pakuvad nii P30 kui P30 Pro, võimaldab teha videoid eraldi või koos muude videofunktsioonidega, nagu AI editor (tehisintellekti abil töötlemine).

P30 ja P30 Pro kahe vaate režiimi peamisteks funktsioonideks on laia vaate filmimine, mis võimaldab jätta kaadrile rohkem tausta ja ümbritsevaid objekte. Samal ajal on võimalik soovitud objektide üheaegne suumimine ja filmimine kaheks jaotatud ekraani abil ja kahe erineva nurga alt – panoraam ja lähedalt. „Kui tuua üks näide, siis sisuliselt tähendab see seda, et mobiili kasutaja saab ühes vaates nautida Tallinna panoraami ja teises vaates suumida sisse Vana Toomase raekoja torni tipus,“ kõneles Karpilovic. Kõige selle juures saab reguleerida ka suurendustaset.

Lisaks EMUI 9.1 uue versiooniga võimaldatud kahe vaatega režiimile sisaldab Huawei P30 Pro viiekordset optilist suumimist, kümnekordset hübriidsuumimist ja viiekümnekordset digitaalsuumimist võimaldavat SuperZoom-läätse ning SuperSpectrumi andurit, mis annab 40 protsenti rohkem valgust. Maailma juhtivaid fotograafia-ajakirjade ühinguid Technical Image Press Association (TIPA) on tunnustanud Huawei P30 Pro nutitelefoni kui üht parimat 2019. aasta toodet, andes sellele parima fotokaameraga nutitelefoni tiitli.