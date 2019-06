Milline telefon sobiks koolilõpetajale?

Eksamiperiood on läbi ning kooliaasta lõpp kohe käes - seega kerkib paljude vanemate jaoks päevakorda küsimus, mida lõpetajale tähtsa elusündmuse puhuks kinkida. Samsungi Eesti mobiilidivisjoni juhi Antti Aasma sõnul on läbi aastate populaarne valik olnud nutitelefon. Samas võib rohkete mudelite ja brändidega küllastunud turul olla orienteerumine ja õige mudeli leidmine raske.



„Noored ja nende soovid on väga erinevad, seega tuleks enne konkreetse mudeli valikut mõelda, milleks telefoni peamiselt kasutama hakatakse. Sellest edasi saab juba vaadata, millised mudelid sobivaid funktsioone pakuvad. Meie tootekoolitajate sõnul on noorte inimeste jaoks telefoni valikul enamasti kõige olulisemad tegurid kaamera, aku ja võimsus,“ selgitas Aasma.



Kaamera puhul on oluline vaadata kaugemale kui vaid megapikslid. Kui vanasti hinnati telefonikaamera kvaliteeti just selle järgi, siis tänapäeval on füüsilisest kaamerast palju olulisemaks muutunud telefonis olev tarkvara, mis fotot pärast pildistamist kohendab. Lisaks võiks tähelepanu pöörata sellele, millised kaamerad telefonil täpselt on. Tänastel mudelitel on neid tihtipeale juba rohkem kui üks. Seega tuleks vaadata, millised kaamerad võiksid noorele meeldida. Lainurkobjektiivid sobivad hästi näiteks grupifotode tegemiseks.



„Kaamerate puhul tasub lisaks veel vaadata nende toimimisloogikat. Näiteks Samsungi Galaxy A80 kaamerasüsteem on ehitatud selliselt, et eraldi esikaameraid seadmel ei olegi, vaid väga kvaliteetne tagakaamera tõuseb spetsiaalse mehhanismi abil seadmest välja ning keerab end kasutaja poole. Nii on selfid täpselt sama hea kvaliteediga kui tagakaameraga tehtud pildid,“ rääkis Aasma. “A80ga tehtud pilte võib häbenemata isegi suurele paberile trükkida ning need näevad profid välja.”



Akusid on kaameratest lihtsam hinnata. Selleks tuleb vaadata nende mahtu, mida mõõdetakse ühikuga mAh ehk milliampertundides. Mida suurem on number, seda suurema mahutavusega on aku. Suurema akuga telefonid sobivad noortele hästi, kuna nende seas on telefonikasutus eriti suur ning tihtipeale kasutatakse seda videote vaatamiseks ja internetis surfamiseks. See nõuab tavalisest rohkem akut.



Siiski tuleb tähele panna, et kuigi telefonil võib olla suur aku, sõltub palju ka sellest, kuidas telefon seda kasutab. Nimelt on mõnede tootjate telefonides spetsiaalne tarkvara aku säästmiseks, mõnedel mitte. Seega tasub enne ostu taoliste lahenduste kohta klienditeenindaja käest uurida.



Võimsust tagavad nutitelefonis selle protsessor ja muutmälu ehk RAM. Muutmälu puhul on reegel laias laastus see, et mida rohkem mälu, seda parem. Sarnaselt kaameraga on seadme võimsuse puhul väga oluline ka tarkvara, mis telefoni toimimist optimeerib. Seetõttu ei pea seadmes olema turu võimsaimad protsessorid, vaid kiiruse tagab hoopis tarkvara. Tuleks telefoni valides poes uurida, milliseid tarkvaralisi funktsioone telefon kiire toimimise tagamiseks kasutab.



„Viimaks on noorte jaoks uue telefoni valikul kindlasti oluline ka bränd ehk seadme tootja. Seega enne ostu tasub kindlasti kingi saajaga arutada, millise firma seadmed talle sümpaatsed on, et olulisel päeval mitte pettumust valmistada,“ sõnas Aasma.