Folderit alustas koostööd Fuji Xerox Austraalia ettevõttega

Eesti dokumendihaldussüsteemi Folderit arendajad sõlmisid partnerluslepingu Fuji Xeroxiga, mis integreerib Folderiti nende Austraalias müüdavate skänneritega ja pakutavate teenustega.

Lõppkasutajate jaoks tähendab see, et Fuji Xerox skännerid oskavad skaneeritud dokumendid ühe nupuvajutusega mugavalt Folderiti pilveteenusesse saata, mis muudab dokumentide turvalise arhiveerimise ning jagamise senisest palju lihtsamaks ja kiiremaks.

Sõlmitud lepingu järgi on Fuji Xerox Australia (kaubamärgi Upstream Solutions all) ka Folderiti eksklusiivne edasimüüja ning esindaja Austraalias, pakkudes oma klientidele tuge nii Folderiti kasutuselevõtul kui ka hilisemal kasutamisel. Lisaks integreeritakse Folderit juba olemasolevatesse Upstreami teenuspakettidesse.

„Väga tugeva kohaliku partneriga Okeaania turule sisenemine on Folderiti jaoks suur hüpe kasutajate hulga kasvatamisel. Mulle teeb eriliselt head meelt, et koostöö algas Upstreami initsiatiivil. Nad otsisid keskmise suurusega ettevõtetele sobivat dokumendihaldussüsteemi, mis oleks lihtne ja intuitiivne, kuid samas väga turvaline ja töökindel. Nii jõudiski Austraalias kontoriseadmeid ja -teenuseid müüv ettevõte meieni. Kaheksa kuud kestnud läbirääkimiste järel sõlmisime lepingu ja nüüd on Upstream Folderiti ametlik edasimüüja Austraalias. Meie lahendus on integreeritud nende müüdavatesse skänneritesse ja teenustesse,“ ütles Folderiti partner Targo Raus.

Upstream Solutionsi juhi Scott Crosby sõnul soovivad paljud ettevõtted pilvepõhist paljude võimalustega dokumendihaldussüsteemi, mis aga ei oleks samas üle koormatud suurettevõtetele mõeldud kalliste funktsioonidega: „Selles seisnebki Folderiti suur väärtus – see on kuldne kesktee kõige lihtsamate ja kõige keerulisemate süsteemide vahel. Eestis loodud lahendus sobib suurepäraselt nendele ettevõtetele, kellel on vaja jagada dokumente mobiilsete töötajate või paljude tarnijate ja partneritega. Pilvepõhisus koos suure paindlikkuse ja hea hinnatasemega teeb Folderitist väga tõsiseltvõetava lahenduse, mida olime pikalt otsinud. Meie kogemused dokumendihalduslahenduste pakkumisel koos Folderiti tehnoloogiaga avavad siinsete ettevõtete jaoks uusi võimalusi.“

Fuji Xerox Australia on esindatud Austraalia suurlinnades Sydneys, Melblournis ja Brisbane’is kaubamärgiga Upstream Solutions. Nende tooteid ja teenuseid kasutab enam kui 4000 Okeaania ettevõtet kaubanduse, toiduainetööstuse, kinnisvara, transpordi, logistika ja paljudes teistes valdkondades.

2014. aastal Eestis asutatud OÜ Folderit on keskendunud dokumendihaldussüsteemi Folderit arendamisele. 2017. aastal valiti Folderit maailma kõige kasutajasõbralikumaks dokumendihaldussüsteemiks. Folderiti kasutavad erinevate valdkondade organisatsioonid, sh rahvusvahelised korporatsioonid, mittetulundusühingud ja valitsusvälised organisatsioonid. Eestis kasutavad Folderiti paljude teiste hulgas ka Kawe Grupp, Eestimaa Looduse Fond, Transcom, Kunda Nordic.