Kohe algab suvi! Suveks Oneplus 7 440 eurot, elektriratas 370 ja palju muud mõnusat

(Sisuturundus)

Suvevarustuse ostuks on kätte jõudnud õige aeg, sest just nüüd algas suvevarustuse kampaania - hinnad on all kuni 50%. ja suveks on vaja nii head nutitelefoni, lasermõõtjat kui kokkupandavat elektrilist jalgratast, mille saab isegi rongi kaasa võtta, sest see ei vaja konksu otsa riputamist.

FIIDO D1 Folding Electric Bike elektriratas

Valge EU pistikuga elektriline kokkupandav jalgratas on suveks ideaalne abivahend kaugemale jõudmiseks - saad selle kaasa võtta nii ühistransporti kui auto pagasiruumi. Vaid elektri jõul sõites saad läbida kuni 40 km (maksimumkiirus 25 km/h), kuid võib ka valida elektri toe tavalisele väntamisele. Nii kulged kaugemale, jaksad ilma nahka higiseks ajamata ka mäest üles rühkida ning võid liikuda kasvõi tööle, kooli või pidulikule õhtusele üritusele ise kohale vändates. Kolmas režiim on ka, siis saad ilma elektri toeta vändata nagu tavalise "kokkupandavaga".

Tegemist on täisväärtusliku rattaga, millel korralikud õhkrehvid, ketaspidurid, tuled ja kaalupiirang kuni 120 kg. Nutitelefoni jaoks on USB pesaga telefonihoidik, nii et saad äpist ka sõitu jälgida ja navigeerida.

OnePlus 7 - soodne, kuid täiesti tipptasemel nutitelefon

Oneplusi uhiuus mudel Oneplus 7 on 48 MP põhikaameraga taga, kuid lisaks on tagaküljel veel kaks kaamerat. Selfie-kaamera on 16 MP. heli on stereokõlaritega Dolby Atmos´e ruumilise helipildiga, 8 GB operatiivmälu ja 256 MB välkmälu ja kiire Snapdragon 855 protsessor sobivad nii mängimiseks kui ükskõik milliseks arvutusmahuka äpi kasutamiseks.

Alfawise LS - P Mini lasermõõtja

Kui tahad kiiresti mõõta, aga mõõdulindiga ei saa ligi, kuna mõõdetav koht lõpeb liiga kõrgel või kaugel, siis tasub taskusse pista väike mugav lasermõõtja. See sobib nii kinnisvaramaaklerile, ehitajale kui lihtsalt turistile. Lisaks pikkuse mõõtmisele arvutab ka pindala.

See on üks väikseimaid lasermõõtjaid üldse, vaid 11 m paksusega.