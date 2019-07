Soovitused, kuidas oma suvepuhkusest nutitelefoniga väga häid pilte teha

Fotograafid korrutavad aastaid tarkust, et head pilti ei tee mitte kaamera, vaid pildistaja ise. Kuigi proffidel on endiselt kaelas raske peegelkaamera, on vahepeal toimunud nutitelefonide revolutsioon ja ka nendega saab väga häid pilte teha, kui vaid oskad.

Uus ja parem nutitelefon ei tähenda aga automaatselt paremaid pilte. Siin on Elisa seadmete tootejuhi Kirill Šapošnikovi viis lihtsat soovitust, kuidas telefoniga eriti häid pilte teha.

1. Tee kaameralääts puhtaks

Inimeste käed ei ole reeglina kunagi täiesti puhtad ja nutitelefoni pikema kasutuse puhul on tavapärane, et telefoni kaameralääts läheb mustaks. Kui on soov tõesti head pilti teha, siis tuleks veenduda, et läätse osa telefoni esi- või tagaküljel on ikka puhas. Mõnikord on kaamera peal mitmeid näpujälgi, mis võivad pildi uduseks teha. Puhastamiseks soovitame kasutada mikrofiibrist lappi, mis ei kriimusta läätse.

2. Tutvu manuaalrežiimiga

Paljudel mobiiltelefonidel on juba kaamera tarkvaraga kaasas manuaalrežiim ehk käsitsijuhtimine. See võimaldab kasutajal haarata ohjad pildi seadete üle enda kätte. Muuta saab säriaega, valge tasakaalu, ISO sensitiivsust ja fookust.

Näiteks on võimalik hästi pika säriajaga pildistada tähistaevast, sest nii pääseb kaamera objektiivi rohkem valgust, mis omakorda toob tähed esile. Peab aga märkima, et kõrge säriajaga pildistamine vajab tasast pinda või statiivi, sest käsitsi pildistades jäävad pildid muidu udused.

ISO tundlikkusega mängides on võimalik kaamera sensorist välja võtta viimast. ISO tõstes saab vähese valgusega olustikus eredama pildi, kuid kui see on liiga kõrge, siis muutub pilt jällegi väga mürarohkeks. Osavamad telefoniga pildistajad kasutavad meelega madalamat ISO tundlikkust, et pilt oleks võimalikult müravaba.

3. Pildi kompositsioon

Hea kompositsioon on elementaarne osa fotograafiast. Reeglina saab kaamerarakendustest sisse lülitada ruudustiku, mis jaotab ekraani kolmeks – nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Fotograafiareeglite järgi peaksid pildistatavad objektid jääma kas joontele, joonte ristmikele või nende lähedale. Näiteks maastikufotode puhul võiks silmapiir jääda kas alumisele või ülemisele joonele.

4. Proovi uut vaatenurka

Ilusate piltide tegemisel tuleb teinekord olla loomingulisem ja vähem laisk. Enamasti on võimalik liikuda ringi ja vaadata, kuidas ühe või teise nurga alt pildistada oleks. Kas pildistada kükitades, püsti või hoopis lamades. Osavamad ja loovamad fotograafid on teinekord väga leidlikud ning katsetavad erinevate vaatenurkadega.

5. Pildista palju!

Paljud teevad pilte ühe nurga alt ja vähe ning tihti jäävad nii kõik reisipildid väga ühetahulisteks. Pildistada tuleks palju – erinevate nurkade alt, mängides kompositsiooniga ja soovi korral ka seadetega manuaalrežiimis. Nii õpitakse oma telefonikaamera seadeid kõige paremini tundma ja õige pea oskabki pildistaja erinevates olukordades kasutada erinevaid seadistusi, kompositsiooni või nurki.

