Arvuti, telefon ja nutikaal. Kolm täiesti uut ja soodsat asja, mida peab lähemalt uurima

(Sisuturundus)

Nutitelefonid ei saa sind nii hästi jälgida, kui nutikaal - koos aga võivad need seadmed hakata sinu isiklikuks personaaltreeneriks. Lisaks võiksid vaadata omale ühe väga väikese, kuid võimeka lauaarvuti, mis on nii pisike, et laual ruumi pole vajagi - käib väga hästi ka monitori taha.

Need kirjeldatud kolm asja on Gearbesti soovitused selleks nädalavahetuseks - nutikaal, nutitelefon ja miniarvuti.

Xiaomi nutikaal - hoiab silma peal sinu aktiivsusel, söömisel ja keha arengul

Pole mingi ime, et nutikellad ja nutitelefonid saavad sinu aktiivsuse kohta palju infot ning oskavad selle põhjal personaalseid tegevusi soovitada. Nutikaal aga võib keha oleku kohta veelgi rohkem teada saada - lisaks kaalule rasvasisaldust, lihas- ja kondimassi, veesisaldust, tasakaalu ja palju muud.

Tegemist on väga täpse kaaluga, mis mõõdab 50 grammi täpsusega, Eraldi saab mõõta inimest ja muid asju.

Xiaomi Mi Scale 2 on ühilduv Xiaomi Mi Fit´i äpiga, nii et saad andmeid jagada ka aktiivsusmonitoriga.

Xiaomi Mi CC9e - uus tipptelefon, kuid hind pole kaugeltki tipust

Xiaomil on väga heade näitajatega mõnesajaeuroseid telefone, kuid mida teeb siis üle 300-eurone tippmudel?

Mi CC9e on ilmselt meil siin üsna tundmatu nimi, kuid seletame siis lahti: sel telefonil on kolm tagakaamerat ( 48 MP + 8 MP + 2 MP ja 32 MP esikaamera), rohkem kui kuuetollise diagonaaliga ekraan, mille vaatevälja takistab vaid kitsas "kulm" selfie-kaameraga esiküljel, mahukas 4030 mAh aku, ekraanisisene sõrmejäljelugeja, võimas kõlar ja alati nähtavad värvilised pildid ekraanil isegi siis, kui telefon on lihtsalt laual.

Jumper EZbox N4 Windows 10 Mini PC - lauaarvuti peab olema just nii pisike ja võimas

Pole midagi teha, lauaarvutite ärid on hääbumas, kuid mitte kõigis formaatides.

See pisike, peaaegu taskusse mahtuv võimas PC sobib lisaks kontoriarvutina kasutamisele ka paljudeks muudeks spetsiifilisteks töödeks tehaseautomaatikast targa kodu juhtimiseni.

Väikeses kestas on täisvereline Windows 10-ga arvuti, mis on varustatud kõigi vajalike portidega, 64 GB välkmäluga, mis on laiendatav terabaidini, WiFi, Bluetoothi ja Ethernetiga, HDMI + VGA kahe ekraaniväljundiga, kõvaketta- ja mälukaardipesaga. PC on käes alla 180 euroga.