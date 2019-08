VIDEO: Samsung Note10 ja Note10+ Esmamuljed

Täna avalikustati New Yorgis uus Samsung Note10.

Tegu on nagu ka seerianumber ütleb Note seeria 10nda versiooniga, mille peamine sihtrühm on peamiselt äriklass.

Kuid käesolev aasta on Notel rohkem uuendusi varuks kui möödunud aastatel.

VIDEO

Peamised uuendused:

UFS 3.0, mis sisuliselt teeb telefoni umbes 2x kiiremaks, sest andmed liiguvad telefoni sees pea topelt kiiremini.

Pikemalt inglismannide keeles https://www.androidcentral.com/what-ufs-30-and-why-should-y…

Note10 on saadaval kahes suuruses 6.3 ja 6.8 tolli, millest muidugi väiksem versioon meeldis Arvutimaailma toimetusele eriti.

Mõnus käepärane, sama funktsionaalsuse juures.

Uus S-pen aku kestab nüüd 11 tundi ning võimaldab kasutada kuni 40m kauguselt tänu Bluetooth 5.0 standardile.

Samuti on nutipliiatsile toodud dirigeerimise funktsionaalsus, mis viibetega üles alla, keerutades võimaldab rakenduste funktsionaalsust modida.

Taktikepi viibutused toimivad üllatavalt hästi ja intuitiivselt, ning ei olegi päris mõttetud muljega.

Avatud on ka SDK, mis lubab viibutused integreerida arendajatel ka teistesse rakendustesse.

Nüüd suudab telefon muundada käekirja trükitekstiks.

Videoprodutsendi käekiri oli pooltel juhtudel muidugi tuvastamatult kohutav, kuid teisel pooltel juhtudest toimis see väga hästi.

Kiirem laadimine: 45W

Pakendis kaasas kahjuks vaid 25W laadija, mis suudab aku täis laadida umbes tunniga.

Ka juhtmevaba laadimine on umbes 30% kiirem, kui varasematel mudelite..

Dex ühendub nüüd ka suvaliste arvutitega andes tavalise USB-C kaabliga telefoni pildi arvutisse koos kõigi tavapäraste drag and drop võimalustega sh hiire ja klaveriga telefoni mänge mängida.

Uus Microsofti äpp annab võimalust mugavamalt telefoni kontrollida ka arvutist ilma kaabliteta.

Näiteks vastata kõnedele või sõnumitele.

Nüüd ka play link, mis võimaldab ka toetatud arvuti mänge jätkata telefonis.

Videol on olemas nüüd tausta udustamine ning 3D tracking mis võimaldab joonistada objektidele nii, et need videos kaasa liiguvad.

Võimalus on ka heli fokuseerida ehk zoomides kaameraga ei fokuseeri ainult pilt objektile vaid ka heli, summutades kõrvalise müra.

Video mudimiseks on nüüd kaasas targem rakendus, mis enamusi lõikumise funktsioone toetab ning väikese tasu eest siiani Adobe Rush.

Note10 peaks olema eelmisest notest 33% kiirema protsessoriga, 42% võimsama videovõimekusega ning selle kõige juures 30% parema aku elueaga.

Optiline stabilisaator on nüüd ka teleobjektiivi sensoril ning elektroonilist super steady funktsiooni videotele pakutakse nüüd ka lainurkkaameral.

Ülilai 123 kraadi

Lai 77 kraadi + OIS + muutuv ava F1.5 või F2.4

Telefoto 45 kraadi + OIS

Ära on kaotatud kõrvaklapipesa. :(

Loomulikult servast serva AMOLED ekraan ning kulmu asemel auk ekraanis mis võrreldes S10ga on toodud keskele ning muudetud võimalikuklt väikseks.

Valikus erinevad värvid jne.

Eelmüügis kohe ning letis kõigi eelduste järgi 23. august.

Hind 1000 ja 1150

Täpsemalt Hinnavaatlusest LINK

Eeltellimine