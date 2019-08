Nutikas uksesilm lubab sul alati kodus olla

(Sisuturundus)

Kui keegi annab ukse taga kella, võib juhtuda, et sind polegi kodus. Tavaliselt on nii. Kui aga uksel on nutikas AI-näotuvastusega nutikas uksekell-uksesilm Qihoo 360 D819, siis tegelikult oled alati kodus. Võid vaadata, kes kella andis, temaga rääkida ja kui targa kodu seadmed lubavad, siis isegi ukse lahti teha.

Kuna tegemist on tehisintellekti abil näotuvastusega, siis teab uksekell alati, kui koju jõuavad omad inimesed - need tuvastatakse näo järgi ja saad uksesilma ühendada nutika lukuga, kui see olemas on - siis avanebki uks automaatselt.

Silma vaatenurk on 162 kraadi ehk peaaegu uksepiitadeni. Video kvaliteet on Full HD. Öösel alustab tegevust infrapunakaamera. Kui keegi peaks uksele lähemal kui kolm meetrit seisma kauem kui 15 sekundit, käivitatakse videosalvestus ning mobiilile saadetakse alarm.

Kahepoolse kõnesidega saab ukse taga olijatega rääkida - nemad kuulevad sind ja sina neid. Rääkisa saad nii kodust kui kaugel eemal olles läbi mobiiliäpi. Aku töötab kaameral kuus kuud, seega eraldi toidet ukse sisse vedama ei pea.

Pereliikmeid ja sõpru saab näotuvastusega lisada seadme mällu, nii et järgmine kord uksesilm juba teab, kes on ukse taga ja annab ka sulle sellest teada. Näotuvastuse täpsus on 99%.

Toas käib seinakontakti tugijaam, mis suhtleb uksel oleva kaameraga juhtmevabalt üle WiFi. Seesama tugijaam saadab alarmi ka sinu telefonile üle interneti. Äpiga kaasasolev pilveteenus salvestab kõik viimase 48 tunni jooksul toimunu, tugijaama saab panna ka kuni 128 GB mälukaardi kõige varundamiseks.

Seadme tootja Qihoo 360 on tegutsenud juba aastast 2005 turvalahenduste ja antiviiruse tootjana ning alates aastast 2015 tegutseb Asjade Interneti lahenduste pakkujana nii firmadele kui eraisikutele.