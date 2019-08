Ära neid asju tee, kui telefon on märjaks saanud

Suvel satuvad telefonid tihemini vette ja on rohkem telefonidega seotud õnnetusi. Nutiseadmete suurimaks vaenlaseks on niiskus ja vesi. Sellest, mida kindlasti mitte teha, kui telefon vihma kätte jääb või vette kukub, kirjutab Tele2 klienditeenindusdirektor Sirli Seliov.

1. Riisi sisse panemine

Peamine soovitus, mida märja telefoni päästmiseks jagatakse, on seadme riisi sisse panemine. Samas on tõestatud, et riis pole niiskuse sisse imamisel üldse mitte kõige parem abimees ning leidub kordades efektiivsemaid lahendusi. Näiteks tasub pigem kasutada silikageeli, kuskussi või isegi kuiva kassiliiva.

2. Föönitamine

Võib tunduda loogiline kuivatada vette kukkunud telefoni fööni ja sooja õhuga. See on aga miski, mida kindlasti teha ei tohiks – kuum õhk tõstab temperatuuri telefoni sees ning võib põhjustada oluliste osade sulamise.

3. Telefoni sisse puhumine

Sarnaselt fööniga kuivatamisele ei tohi ka märja telefoni sisse puhuda. Sel moel võib vesi veelgi sügavamale telefoni sisemusse sattuda ning seda rohkem kahjustada. Pigem ürita leida viis, kuidas vett telefoni seest välja imeda, näiteks tolmuimeja abil.

4. Raputamine

Kuigi telefoni raputades võib osa sisemusse sattunud veest välja tulla, võib see tegevus samas põhjustada ka vee veel sügavamale telefoni sisse sattumise ning tekitada rohkem kahju kui kasu. Raputamise asemel võiks telefoni ühtlasele tasapinnale asetada ning seda näiteks rätiku või paberiga kuivatada.

5. Kasutamise jätkamine

Kui telefon vette kukub või kõva vihma kätte jääb, ei tohiks seda edasi kasutada. Esimese asjana tuleks hoopis eemaldada SIM kaart, võimalusel ka aku ning üleliigne vesi ära kuivatada. Seejärel tuleks telefon kiiresti hoolduskeskusesse viia.