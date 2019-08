USA valitsus pikendas Huawei Technologies'ile antud litsentsi veel 90 päeva, rõõmus pole keegi

USA kaubandussekretär Wilbur Ross ütles eile, et USA valitsus pikendab Huawei Technologies'ile antud litsentsi, lubades Hiina ettevõttel osta USA ettevõtetelt. Samas aga lisati 46 Huawei tütarettevõtet nn musta nimekirja. Huawei puhul on tegemist Hiina ettevõttega, mis küll on maailmas suuruselt teine või kolmas mobiilitootja, kuid lisaks ka üks suurimaid mobiilivõrgu seadmete tarnijaid ning 5G võrgu arendaja. Kümned tütarfirmad toodavad selleks vajalikke komponente ja pakuvad teenuseid.

Trumpi administratsioon on Huawei pihtide vahele võtnud seoses kahtlustustega, et see firma on seotud Hiina valitsusega ja võib teha koostööd luurega. Ühtki ametlikku faktikinnitust sellele pole.

Huawei saatis ka ametliku kommentaari, et tegemist on poliitiliselt ajendatud otsusega, millel pole seost julgeolekuga ning see rikub vabaturu konkurentsi aluspõhimõtteid.

"Ajutist üldlitsentsi" pikendatakse Huawei jaoks 90 päeva võrra, ütles USA kaubandusminister Wilbur Ross ja lisas, et USA lisab 46 täiendavat Huawei tütarettevõtet üksuste loendisse ehk nn majanduslikku musta nimekirja.

Katsed Huawei äri maha suruda ei aita USA-l saavutada tehnoloogilist juhtpositsiooni, mistõttu kutsub Huawei USA valitsust üles lõpetama ebaõiglast kohtlemist ja eemaldama Huawei ja tütarettevõtted mustast nimekirjast. Ajutise üldlitsentsi pikendamine ei muuda tõsiasja, et Huaweid on koheldud ebaõiglaselt.

Tänane otsus ei avalda olulist mõju Huawei tegevusele - Huawei keskendub jätkuvalt parimate võimalike toodete väljatöötamisele ja parima kvaliteediga teenuste pakkumisele kogu maailmas, lisas Huawei oma kommentaaris.