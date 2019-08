Millist juhtmevaba kõlarit neist valida?

(Sisuturundus)

Juhtmevaba kõlar on mugav kaasa võtta ja kuulata, ükskõik kuhu sa lähed. Enamusel neist pakutakse lisaks Bluetoothile ka muid ühendus- ja mahamängimisvõimalusi: mälukaardilt, USB pulgalt, kaabliga või üle võrgu. Siin on gearbesti poest välja otsitud mõned huvitavad kõlarid, mille seast leiaksid sobiva veel selle suve soojadeks allesjäänud päevadeks.

Zinsoko KR-8800

Zinsoko juhtmevaba kõlar mängib nii üle Bluetoothi kui mälukaardilt. Sissehitatud FM raadio võib jaamad automaatselt üles otsida ja puutetundlikult LED-ekraanilt saab juhtida nii raadiot kui muusikamängimist. Kõlaril on sisseehitatud mikrofon, aku kestab 5-6 tundi.

MUSKY DY21L HIFI

Kandiline ümarate nurkadega Musky kõlar on lihtne ja kena peokõlar kaasavõtmiseks, aku kestab kuni 6 tundi. Sel kõlaril on FM raadio, handsfree ehk saab vastu võtta käed-vabalt telefonikõnesid ning stereorežiimis töötamine. Ühenda üle Bluetoothi, kaabliga, USB pulgalt või mälukaardilt. Nupud asuvad pealmisel küljel.

Barrel Bluetooth Audio High Power Subwoofer

Barrel ehk tünnkõlar on võimas kahe kõlarielemendiga stereokõlar (12 W), mis töötab akudelt kuni 12 tundi ja võrab vastu Bluetoothiga või mälukaardilt edastatavat muusikat. LED-tuled järgivad muusikat ja vilguvad nagu valgusmuusika. Seda efekti saab muidugi ka välja lülitada.

Sisseehitatud mikrofoniga võid kõnedele vastata, kaasas on pult kõlari eemalt juhtimiseks. Seega on võimalik sellel töötada ka nagu kodune muusikakeskus.

JBL GO2

JBL on tuntud ja ihaldatud bränd ka Eestis, kuid e-poest saab selle kätte tunduvalt soodsamalt. JBL GO2 maksab praegu 53 eurot, postitasu ei lisandu. Valida saab 11 värvi seast, kõlar teeb oma suuruse kohta üsna valju heli ning aku peab 5 tundi. Eriliseks omaduseks on IPX7 veekindlus - seadmega võid minna kasvõi basseini.

Touch Control HiFi Bluetooth Speaker

Kui soovid väga efektset kõlarit, mis ühtlasi ka peovalgustuse eest hoolitseks, siis see on hea valik. Kõik vajalikud ühendusvõimalused on olemas, sisseehitatud mikrofoniga kõnedele vastates eemaldatakse ümbritsev taustamüra. Aku peab 5 tundi.

Portable Fabric Wireless Bluetooth Speaker

Kaasaskantav minimalistliku disainiga kõlar aitab sisseehitatud mikrofoniga ka kõnedele vastata, mängib muusikat üle Bluetoothi ja mälukaardilt, kaabliga 3,5 mm helisisend on samuti olemas.

Veekindel S610

Kui otsid kõlarit karmimatesse tingimustesse, kus peab taluma niiskust, vett ja lööke, siis S61 on mõistlik valik. Kahe kanaliga stereokõlar teeb valju häält ning töötab akult 10 tundi.

AEC BQ - 615 PRO

Värviline ja võimas AEC BQ teeb värvishow´d ja muusikat. Tuled on näha igas suunas, ka heli levib ühtlaselt 360 kraadi, korpuses on 80 LED-lampi, mida saab juhtida. Mälukaardilt saab ka maha mängida.