IFA 2019: maailma võimsaim süler, uus Sony telefon ning Jaapani robotid

Berliinis toimuval elektrioonikamessil IFA on tänavuseks partner-riigiks Jaapan. Seega on tavalisest rohkem ka Jaapani tooteid ja üritusi. Kuid ka teistelt tuleb uudiseid maailma võimsaimate asjade kohta.

Showstopperid Jaapanist

Jaapani poolt astusid Showstopperite üritusel üles näiteks sellised ettevõtted:

Empath – tehisintellektilahendus, mis eristab inimkõnest emotsioone. 1800 klienti kasutavad seda juba robootikas, klienditeeninduses, telefonimüügis, nutika kodu lahendustes jne.

Idein – IoT platvorm, mis aitab füüsilisest maailmast kogutavaid andmeid veebis esitada.

Ispace – nemad teevad kuu uurimise masinaid ja roboteid.

Mui Lab – teevad emotsioonid kunstiks ja tavalise puidupinna puutetundlikuks ekraaniks.

Pixie Dust Technologies – holograafiline heliprojektsioon kõlaroitega, mis kasutavad ühu võnkuma panemiseks ultraheli.

Yukai Engineering – nemad tegid omapärase teraapiaroboti Qoobo, mis näeb välja nagu sinuga suhtlev sabaga padi.

Maailma võimsaim arvuti Asuselt

ProArt StudioBook One on Asuse võimas graafikajaam, millega saab tänapäevaseid eriti suurt jõudlust nõudvaid graafikatöid teha: 3D renderdusi, 8K video töötlemist, mängimist jne.

24 GB mälu graafikakaardil on üks näitaja, mis rekordeid purustab, kuid lisaks ülivõimsale graafikale on veel masinal Intel Core i9 2,4 GHz kaheksatuumaline protsessor, 32 GB operatiivmälu, 1 TB of SSD ja 15,6-tolline 4K ekraan. Graafikakaardiks ProArt StudioBook One´is on tuliuus 24 GB Nvidia Quadro RTX 6000.

Uus Xperia 5 paneb veel rohkem rohk heale pildile

Sony Xperia 5 on uus mudel, mis pakub HDR-pilti esitavat ekraani (kuvasuhtega 21 : 9 CinemaWide), kolme tagakaamerat (12 MP 26 mm (F1.6) põhikaamera, 52 mm (F2.4) teleskoopobjektiiv ja 16 mm (F2.4) ülilainurkobjektiiv), lisaks on kaameral funktsioon Eye AF (autofookus), mis kasutab Sony α seeria kaamerate algoritme, mis tuvastada inimese silma ja hoiavad selle pidevalt fookuses.