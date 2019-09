Kui ühest jääb väheks: HP mänguriarvuti lisaekraanil on kõik muu vajalik peale mängu enda

Kevadel esitles HP oma uut võimsat mänguriarvutit, millel lisaks rohkemale protsessorivõimsusele, mälule jne on ka rohkem ekraane. Kui ühest ei piisa, saab teiselt ekraanilt jälgida näiteks vestlusi, mõnda teist äppi või videot. Muidugi võid ka kahele ekraanile mängu kuvada. Teine ekraan on puutetundlik ja klaviatuuri kohal.

Kuuetolline Full HD ehk 1080p puuteekraan on ühe nupuvajutusega kiiresti vahetatav põhiekraani vastu. Saad lülitada kaht erinevat äppi suurelt väiksele ja vastupidi mängu katkestamata. Võid näiteks lisaekraanilt vaadata Spotify listi ja muusikat juhtida, lobiseda teiste mängijatega, teha Youtube´i ülekannet või midagi muud vaadata. Graafikakaardiks on NVIDIA GeForce RTX 2080, sel sügisel lisandub 144 MHz ekraanile ka 240 MHz ekraan.

Helilahendus on Bang & Olufsenilt, klaviatuuril on RGB LED taustavalgustus ning juhtklahvid on eraldi välja toodud.

Ühe luugi tagant on ligipääsetav nii RAM kui SSD/HDD, mänguriarvuti on nende komponentidega laiendatav veelgi võimsamaks. Portidest on esindatud HDMI audio-videoväljundiga, USB 3.1, gigabitine LAN, Thunderbolt 3, kõrvaklapipesa jm.

Eestis ei paista seda uut mänguriarvutit veel kuskil müügil olevat, HP enda poolt lubati keskmiseks müügihinnaks ligi 2000 dollarit.

Olgu mainitud, et ka Asus tegi kahe ekraaniga süleri, millest oleme juba kirjutanud.