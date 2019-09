Honor 20 esimene kuu: sama, aga natuke erinev

Esimene kuu Honor 20-ga on meie aastases testis möödas ja selle lühikese aja jooksul ei juhtunudki just väga palju. Telefon on sisse harjunud, pilte saab teha juba vähema hulga praakidega ning kiirus pole vaatamata äppide hulga kasvamisele kadunud kuhugi.

Tarkvara uuenes viimati enne testi algust - augusti alguses, kuid Honor on lubanud uue kasutajaliidese koos vajalike uuendustega välja tuua 4. kvartalis 2019. Varsti näeme. Praegu on olukord selline:

Honor 20 saab ka Android 10, on nii Honor ise kui Google lubanud. Sellele tulebki siis välja ka tootja enda kasutajaliidese uus versioon.

Vahepeal välja tulnud Huawei Mate 30 on esimene telefon, millel pole enam "ametlikku" Google´i teenustega Androidi, kuid Honor 20 see ei puuduta ning kõik jätkub seni tavalist rada pidi. Kuigi eelmised uuendused tulid augustis, peavadki järgmised ametlikud uuendused tulema alles alates oktoobrist.

Pilditegemises on Honor 20 hea nii pimedas kui ka muidugi päevavalges. Kuigi praakpilte võib ette tulla rohkem, kui näiteks Mate 20 Pro´ga, on hämaras pildid siiski üsna head ühe keskklassi mobiili kohta.

Valges paneb tehisintellekt seaded paika. Kui ei soovi, saab selle muidugi ka välja lülitada. Kuid võrreldes Huawei P20 väljatuleku ajaga, kui tehisintellekt esimest korda tegutsema hakkas, on kvaliteet iseõppival neurovõrgul, mis kaamerat juhib, oluliselt paranenud. Muru ei keerata liiga neoonroheliseks ning taevas on ka üsna loomulikku tooni.

Makropildistamises on Honor 20 mitte küll 2,5 cm kauguselt hea (sellelt kauguselt kipuvad siiski 90% piltidest udused jääma), kuid umbes 10 cm kauguselt täiesti kasutatav.

Selle lühikese ajaga pole veel olulisi kulumise märke tekkinud, kuid selge on see, et klaaskorpusega Honor 20 on küll väga ilus, kuid puhtana. Sõrmejälgi kogub hästi ja nanokiust lapike võiks alati kaasas olla.