Endiselt jõuab: asjad, mis saabuvad Euroopa laost kohale nädalaga

Kas teadsid, et tellides Euroopa laost, jõuavad asjad kohale 2-5 tööpäevaga ning ära jäävad väljaspoolt Euroopa Liitu saabuvate kaupade maksud ja pikk ooteaeg? Selleks tuleb leida õige ladu, mis on Gearbestis tavaliselt algusega FAST või on selgelt kirjas, kust tuleb:

Kõik kiirelt saabuvad kaubad on üleval sellel lehel. Saad valida Tšehhi, Poola, Saksa, Hispaania, Itaalia või Prantsuse laost. Et valik oleks lihtsam, oleme mõned soodsamad pakkumised välja toonud.

Xiaomi Mi LED TV 4A PRO - nii odavat telerit sa pole näinud

Xiaomi 32-tolline HD HDR ekraaniga LED TV maksab 218 eurot, kuid kupongiga E3D0402DB64F4001 saad veel odavamalt - kui lisad selle koodi oma ostu lõpus sooduskoodi lahtrosse, langeb hind juba 182 euroni.

32-tolline teler võib tänapäeval küll elutoa jaoks väikseks jääda, kuid on ideaalne mõnesse teise tuppa või kööginurka. Sellel on Android TV, nii et saad kasvõi Netflixi Xiaomi ekraanilt vaadata. Pult on Bluetoothiga - otsenähtavust pole vaja.

Lisandub transporditasu, mis jääb siiski alla 10 euro, mis nii suure asja puhul pole palju.

ILIFE V5s Pro - robottolmuimeja märja ja kuiva puhastusega

Kaks-ühes tolmuimeja-moppija ILife V5s Pro (144,89 €) on oma hinna kohta samuti üllatavalt võimekas - lisaks kuivale organiseeritud tolmuimemisele oskab see masin ka märjalt põrandat puhastada ning eemaldada ka tõrksamad tahked plekid.

Masin sobib kuni 180-ruutmeetrisele elamisele ja sisaldab 0,3-liitrise veemahuti niiskeks puhastamiseks mopiga. Robot liigub ühtlaselt üle kõigi põrandapindade ja pöördub laadimisdokki tagasi ise laadima.

Yeelight YLXD42YL 480mm Smart LED laelamp

Tee oma elutoa valgustus nutikaks 2200 lm LED-laelambiga - Yeelight on tuntud targa kodu seadmete valmistaja ning nende nutikas laeplafoon (-44% ehk 82 eurot) valgustab nii õhtul kui öösel, nii lülitist, häälkäskluse peale, puldist kui mobiiliäpist.

Sobib kuni 25-ruutmeetrisesse tuppa, paigaldamine kestab viis minutit ja võid valgustuse isegi aktiivsusmonitoriga Mi Band, et panna voodis olles laevalgus näiteks hämarasse öörežiimi,. Seadistada saab valguse soojust (külmast hõõgniidisooja valguseni) ning võimsust on sel lambil 32 W.

Ninebot ES2 ES4 - elektritõukekat osta talvel

Nineboti elektritõukekas (364,5 eurot) on tuttav - sõidad nagu Bolt´iga. Miks osta elektriline liikur vastu talve? Sest see on praegu odav. Ja lund ka veel ei ole. Kui just ladinal ei saaja, saab elektritõukekaga ikka liikuda. Kui hakkab sadama, pakid kokku ja võtad autosse või bussi kaasa.

Ühe laadimisega sõidab see 20 km, juurde on võimalik osta ka lisaaku, mis mitmekordistab vahemaad. Kaalupiirang on 100 kg.

Motoriseeritud kirgas projektoriekraan - 100 eurot

See mootoriga ise kokku ja lahti keriv projektoriekraan pole tavaline valge sile vakstumaterjalist põhi 4K pildi näitamiseks, vaid spetsiaalse kattega, mis toob värvid kirkamalt esile. Pildi suurus on 221,4 x 124,5 cm ehk ligi 100-tollise diagonaaliga.