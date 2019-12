Katkise ekraani vahetamine võib tippmudelitel ulatuda pea pooleni telefoni enda hinnast

Mobiiltelefonide hinnad on jõudnud juba neljakohaliste summade piirile ja see tähendab, et telefoni purunedes võivad kahjud olla päris suured - mõnikord on sinu kotis olev sülearvuti ka odavam, kui uus iPhone. Ligi 1000 € ja rohkem maksvad tippmudeleid ostetakse pigem pikemaks ajaks, kuid õnnetus võib nendega juhtuda täpselt samamoodi, kui sajaeurose nutiseadmega.

Mobiilikindlustus võib seega kahju korral olla aina kasulikum, mida kallimaks ja õrnemaks meie telefonid lähevad.

Kui palju maksab ekraanivahetus?



Allikas: IIZI

Üheks levinumaks õnnetuseks on ekraani mõranemine. Ekraanipaneeli parandamiskulud võivad moodustada pea poole telefoni maksumusest. Näiteks Huawei P30 Pro ekraaniparanduseks võib kuluda üle 40% telefoni soetushinnast. Populaarse tippmudeli iPhone 11 Pro puhul tüürivad ekraanivahetuskulud 300 euroni.

Kui Sul õnnestub juba esimesel kuul ekraanile kasutamist segavad ämblikuvõrgud tekitada, siis tuleb oma taskust välja käia 300 €, kuid kindlustatud telefoni puhul oleksid kulud 163 € võrra väiksemad. Odavama klassi mudeli, näiteks ca 170 € maksev Xiaomi Redmi 7 puhul on aastane kindlustuskulu IIZI mobiilikindlustusega 67 €, mis on umbes sama palju kui ekraaniparandus, kuid täiskahju korral võidad juba 103 €.

67 eurot odava mobiili eest lisaks maksta võib tunduda palju? Samas igaüks on erinev ja kui oled mobiiltelefonide sage mahapillaja, võib see ikkagi ära tasuda.

Kas kindlustamisel on mõtet?

Oluline on arvestada, et kuigi katkine ekraan on levinud kahju, siis mobiilikindlustus sisaldab sellest rohkem. Telefoni kindlustuskaitse kehtib tavaliselt kogu maailmas, hüvitatakse ka vargus (murdvargus, rööv), seadme ülekoormus, veekahjustused ja paljud muud ettetulevad mobiilikahjud.

Mobiilikindlustuse sõlmimise asemel loodeti varem rohkem juba olemasolevale kodukindlustusele, kuid paraku sagedaste mobiilikahjude tõttu piiravad kindlustusandjad mobiilikahjude võimalikke väljamakseid ning rakendavad kõrgemat omavastutuse määra.