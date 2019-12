Honor 20 test aasta kõige pimedamatel hetkedel

Praegu on käes aasta kõige pimedaimad ajad, nii et ka keset päeva pildistades pole valgus just kiita. Proovime, mis õnnestub Honor 20ga. Lisaks saame katsetada ka läbi paksude pilvede paistvat sateliidisignaali, et nutitelefoniga asukohta määrata.

Honor 20 aastase testi pimedaima öö pildistamisels lähme Kadriorgu. GPS joonistas teekonnast sellise träki:

Ja siin mõned pildid Honor 20 Night Mode´iga, mida toetab Huawei tehisintellekt. See tähendab, et iga pilt pannakse kokku kümnetest kaadritest, mida võrreldakse ja mürapikslid eemaldatakse. Nii saab ka rohkem valgust püüda ja foto näib hoopis parema valgustundlikkusega, kui kaamerasensor ise suudaks.

Pildi müra õigustuseks võib öelda, et tõesti väga pime oli, silmaga vaadates üsna must, ainult KUMU logo helendas keset pimedust.

Muuseumi ees oli ikka valgem ja selgem. Käest pildistatud, kaamera tahab umbes viis-kuus sekundit paigalhoidmist, enne kui ööpilt kokku pannakse.

Kadrioru presidendilossi esised kuused.

...ja loss ise.

Kadrioru lossi aias. Natuke valgust ja varju. Ega peale kunstvalguse talvisel pööripäeval midagi muud eriti võtta polegi juba peale nelja õhtul.

Teeme mõned pildid päeval ka. Niipalju, kui korraks seda valgust välja tuleb. mere ääres on heledam, pildistame Viimsi poolsaare otsas Rohuneemes.

Lainurk (0,6x), normaalne ja tele (10x):

Natuke väiksema suurendusega enam nii udune pole:

Ja lõppu üks 30 kaadrit sekundis 4K video ka, sest Honor 20 saab 4K video tegemisega samuti hakkama:

GPS test: Honor 20 saab navigeerimisega hakkama nagu parimad

teeme ära ka GPS testi, kuna Honor 20 suudab kasutada USA GPS-i, Venemaa GLONASS-i ja Hiina Beidou navigatsioonisüsteeme. Tõesti, ka siseruumides võib saada täpsuseks 4 meetrit, mis on üsna hea tulemus ja võrreldav parimatega (näiteks Mate 20 Pro).

Honor 20-ga teekond aträkkides on pilt samuti üsna täpne, siin mõned väljavõtted teekondadest Endomondos:

Ülaloleval pildil on kõnniteest mõnemeetrine kõrvalekalle, aga mobiili GPS-i kohta on see täiesti paras.

Järvevana tee jalakäijate tunnelis aga siiski Honori GPS-vastuvõtja enam signaali kätte ei saa, aga see pole ka suur üllatus:

Asukoha keskmistamise algoritmid tunduvad siiski mitte väga stabiilselt asukohta siluvat, sest rahulikult Kadrioru pargis mööda kõnniteid kulgedes on sirge teekond jäänud träkile kohati hüplikult:

Samas pole kõrvalehüpped lageda taeva all suured ja jäävad mõne meetri piiresse.