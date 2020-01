Oneplusi kontseptsioontelefon tutvustab elektrokroomse klaasi taha peidetud kaameraid

Igal automessil on alati väljas ka tootjate kontseptsioonmudelid, millest võib asja saada, aga võib ka mitte, kui need liiga ulmeliseks osutuvad. Ka telefonitootjad on hakanud sellist tulevikumudelite eksponeerimist tegema - näiteks Xiaomi Mi Mix Alpha, millel hind ole 2700 euro, kuid kas see ka müügile tuleb varsti, seda ei tea. OnePlusi esimene kontseptsioontelefon aga tuleb esitlusele mõne päeva pärast CES-il Las Vegases ja peale Twitterisäutsu ja lühikese pressiteate pole selle mudeli müükipaiskamisest ega tootmisest veel midagi teada.

OnePlus avaldas 3. jaanuaril Twitteris video uuest OnePlus Concept One ideetelefonist, mis ekraani kõrge värskendussageduse kõrval reklaamib hoopis “nähtamatut” kaamerat, mis peidetud nn elektrokroomse klaasi taha. See tähendab, et kui kaameraid ei kasutata, peidetakse need läbipaistmatu tumeda klaasi taha, kui aga kasutatakse, saab klaas läbipaistvaks.

Videost ongi näha ainult “nähtamatu” kaameratekomplekti peitmist elektrokroomse klaasi taha ja ega muud eriti ei selgugi. Selle mudeliga testitakse uut materjali.

OnePlus Concept One'i klaas kasutab orgaanilisi osakesi, et tekitada kokkupuutel elektriväljaga värvitoonide gamma. Valguse läbilaskvuse omadused muutuvad erinevate pingete rakendamise kaudu. Klaas saab muutuda sõltuvalt elektripingest läbipaistvaks või läbipaistmatuks. Sarnane tehnoloogia on täna kasutusel lennunduses ja tipptasemel autotööstuses pimestusvastase meetmena, näiteks Boeing 787 ja McLaren 720 akendel.

Concept One´i nimi viitab sellele, et tegemist on innovatiivsete telefonide sarjaga.

Vaata videot siit:

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn

— OnePlus (@oneplus) January 3, 2020