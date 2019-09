Xiaomi keeras ekraani jälle ümber telefoni - seekord on plaan tõsisem

Kui volditavate mobiilide konarlik saabumine või tulematajätmine jätab mulje, et nutitelefonidega enam midagi suurt pole lähiajal juhtumas, siis Hiina tootja Xiaomi üritab siiski seda maailma natuke raputada, pakkudes välja oma uue kontseptsiooni, mis võibki varsti tegelikkuseks saada - Mi Mix Alpha.

Tegemist on titaankorpuse ja keraamiliste äärtega telefoniga, mille safiirklaasist ühes tükis ekraan paindub tagumisele küljele ning jätab "mittenäitava" korpuse jaoks vaid kitsa riba tagaküljel, kus asuvad ka tagakaamerad. Esikaamerat pole sellise lahendusega enam vaja, sest võid tagumise kaamera selfie ülesvõtmiseks enda poole pöörata ja näha tulemust tagaküljelt, sest ka seal on ekraanipind.

Sellise telefoni ekraani-esikülje suhe tuleb nüüd 180%. Tehnilistest näitajatest on teada järgmist:

Protsessor: Qualcomm Snapdragon 855+

RAM mälu: 12 GB

12 GB Tagakaamera(d): 108-megapiksline põhikaamera + 20 MP lainurk + 12 MP teleobjektiiviga

Välkmälu: 512 GB, UFS 3.0

Andmeside: 5G

Aku: 4050 mAh

Kiirlaadimine: jah, 40 W

40 W Kasutajaliides Androidile: MIUI 11

Küljenuppude jaoks enam ruumi pole, kuid milleks seda vaja olekski? Küljel on puutetundlik ekraan, mis jätab võimaluse kuvada seal ükskõik milliseid nuppe.

108 MP põhikaamera pole ka enam ulme, sest Samsung kuulutas selle juba eelmisel kuul välja ning ilmselt jõuab see veel selle aasta lõpul mitmetesse tipptelefonidesse.

Aerospace-grade titanium alloy + a single piece of sapphire glass + embedded in high-precision ceramics. This is how we made #MiMIXAlpha a luxurious smartphone. pic.twitter.com/PtgNNFXeQ1 — Xiaomi #MiMIXAlpha (@Xiaomi) September 24, 2019

Tegemist ei ole enam väga kontseptsiooniga, sest mobiil peaks müügile jõudma piiratud koguses selle aasta lõpus. Piiratud koguses ilmselt sellepärast, et tegemist on ülikalli luksmudeliga, mis hakkab maksma 2560 eurot ja massidesse esialgu ei jõua juba hinna tõttu. Aga suunanäitajaks on see kindlasti, milliseks võivad meie telefonid lähimate aastate jooksul muutuda, kuna volditavatel ekraanidel ei läinud nii hästi. OPPO tutvustas oma Waterfall-kontseptsiooni, mida kasutab ka Huawei, kuid Xiaomi on siit julgelt edasi läinud ka telefoni tagaküljele. Võib-olla läheb paremini ümber telefoni keeratud ekraanidel.

Xiaomi reklaamib ulmelist telefoni sellise videoklipiga: