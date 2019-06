Volditava ekraaniga telefonid võivad siiski tulla: Samsung Galaxy Fold sai "valmis"

Aprillis testijatele jagatud volditava ekraaniga mobiilid Samsung Galaxy Fold lagunesid pidevalt ja Samsung otsustas siis selle uue mudeli müügiletuleku määramata ajaks edasi lükata. Sama on teinud ka Huawei oma volditava ekraaniga. Kuid äsja on Lõuna-Korea tehnoloogiahiid teada andnud, et uued telefonid said vahepeal täiustusi ja on nüüd tõesti müügiletulekuks valmis.

Kõrvaldatud on ekraaniprobleemid - "enamus neist", nagu ütles Samsung Display asepresident Kim Seong-cheol The Korean Information Display Society konverentsil 18. juunil. Mõned väiksemad probleemid ilmselt siiski on veel kõrvaldamatud.

Samsung Galaxy Fold´i müügiletuleku täpne aeg selgub lähinädalatel, telefoni hind saab olema ligi 2000 eurot.